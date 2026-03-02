Slušaj vest

On će, kako saznajemo, danas biti priveden na saslušanje u Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

pretnje Vučiću
Foto: Kurir.rs

P.S. je uhapšen u akciji policije iz Vranja i Bujanovca jer je na društvenim mrežama Facebook i Instagram na svom profilu objavio više slika sa profila dve policijske službenice, dok se u jednoj od objava ispod fotografije na kojoj je jedna od policijskih službenica I.T. sa svojom maloletnom kćerkom nalazi komentar da "Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić-čipovani homoseksualac, nabili bi ga na kolac obesili naglavačke na čekrk rastrgli i spalili na lomači u prevratu u Srbiji policiji i narodu sprema masovne grobnice".

U objavi se takođe pominju i drugi komentari u vezi sa ministrima u Vladi, kao i pojedni generali.

Osumnjičeni je uhapšen zbog krivičnog dela pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Ne propustitePolitikaBLOKADERSKI SKANDAL U KULI! Uz "pumpanje" štampali hrvatske dresove, javno se hvale time (FOTO)
MixCollage-02-Mar-2026-08-49-AM-2209.jpg
PolitikaRASPAD BLOKADERA UŽIVO, NEZAUSTAVLJIV TREND Izbacili Tomanovića, potukli se u Mrčajevcima, a sad pljušte optužbe za cenzuru na N1!
blokaderi.jpg
Politika"DOK GOD RASPINJU VUČIĆA, ZNAM DA NAM JE DOBRO KRENULO": Na današnji dan kad su blokaderi sami sebe nadmašili u mržnji, prisetimo se ovih reči vladike Sergija
WhatsApp Image 2026-03-01 at 20.00.32.jpeg
PolitikaOGLASIO SE VUČIĆ NAKON SUMANUTIH PRIZORA U NIŠU Čast je i obaveza boriti se za Srbiju, a biti raspet na krst, od najgorih u SrbijI - PONOS I PODSTREK
vucic meg.jpg