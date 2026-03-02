P.S. je uhapšen u akciji policije iz Vranja i Bujanovca jer je na društvenim mrežama Facebook i Instagram na svom profilu objavio više slika sa profila dve policijske službenice, dok se u jednoj od objava ispod fotografije na kojoj je jedna od policijskih službenica I.T. sa svojom maloletnom kćerkom nalazi komentar da "Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić-čipovani homoseksualac, nabili bi ga na kolac obesili naglavačke na čekrk rastrgli i spalili na lomači u prevratu u Srbiji policiji i narodu sprema masovne grobnice".