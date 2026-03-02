Slušaj vest

Nekadašnji potpredsednik Vlade Vojvodine i bivši visoki funkcioner Demokratske stranke, inače istaknuti blokader, Goran Ješić, žestoko se obrušao i na opoziciju i na "studente" blokadere.

On je sinoć gostovao u "Utisku nedelje" i opleo po svima redom, a počeo je od toga što blokaderi podržavaju nekadašnjeg istaknutog člana SRS Nemanju Šarovića.

"Dobar deo studentske populacije doživljava DSS, doživljavaju Nestorovića, doživljavaju i ovog radikala Šarovića kao neku opoziciju! I tu postoji vrlo interesantna stvar. Oni nemaju problem, DSS je izjavio još pre šest meseci da idu na izbore, svi sad rade izborne kampanje i postoji samo problem sa time što će nešto što se okuplja oko građanske proevropske opozicije možda izaći na izbore ako ne bude dogovora. I sada sa ovima ne postoji problem, a sa ovima postoji. Ja sa tim imam problem!", počeo je Ješić.

Poručio je i da ga najviše ljuti retorika visokih funkcionera Demokratske stranke.

"Imam problem samo što žele da me ubede da ja ne treba da se kandidujem. Visoki funkcioneri DS-a koriste izraz koji je korišten u ljotićevskom desničarskom kontekstu - kontrolisana opozicija, za one koji žele da izađu na izbore! Oni mrze Vučića samo zato što nije pobio sve Albance i što nije očistio ovu zemlju!" - rekao je a potom nastavio žestoko da udara na "studente blokadere".

"Setili su se tek u februaru ili martu 2025. da nešto ne valja u društvu pa bi sad da brane svima da se bave politikom!"

Osvrnuo se i na poljoprivrednike blokadere.

"Zahtev im nije razuman, ne možete da tražite zabranu uvoza jer s tim mi gubimo 6 milijardi u izvozu hrane! To su prosto fundamenti."

Goran Ješić takođe je izjavio kako će SNS biti najjača stranka i nakon narednih izbora.

"Ako istraživanja kažu da ne treba ići na više lista jer će te liste ostati ispod cenzusa i da će se to po Dontu (Dontov sistem - način raspodele poslaničkih mesta prilikom višepartijskih izbora, prim.aut.) preliti najvećoj listi, a to je SNS, onda ne treba ići na više lista!", zaključio je.