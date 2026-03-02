Slušaj vest

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov izjavio je sinoć da je zgrožen scenama iz Niša, u kojima su blokaderi otvoreno širili mržnju prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

"Vidite u kom pravcu oni izazivaju unutar zemlje nestabilnost. I ja se nadam samo da ćemo i sa tim završiti pre ili kasnije na izborima, onako kako i treba. Imam slogan 'Mir stabilnost Vučić - Rat nestabilnost blokaderi' - rekao je Jovanov u emisiji Hit tvit.

On je dodao i da su učesnici protesta u Nišu doneli razapetu lutku sa slikom predsednika Srbije Aleksandra Vučića tokom najvećeg i najdužeg posta, koji se završava praznikom Vaskrsenja.

2026-03-02 09_57_47-Blokaderi razapeli Vučićevu lutku u Nišu _ Kurir.jpg
Foto: Printscreen

"Pa kakve to posledice može da ima u ovoj zemlji? Kada neko ko vidi tako nešto, kome je stalo do toga što je pravoslavni Srbin, ko vodi računa o tome i voli to, kako može da reaguje kad tako nešto vidi, nego da reaguje burno i da izazove reakciju - rekao je Jovanov i podsetio da su "blokaderi pre dve nedelje proganjali patrijarha i mitropolita Srpske pravoslavne crkve".

Podsetimo, na skupu koji su juče organizovali blokaderi u Nišu, priredili su prizor koji prevazilazi granice političkog protesta i ulazi u zonu opasne i neprimerene simbolike - razapeli su lutku sa likom predsednika države.

 Kurir Politika/Pink

