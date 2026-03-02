Slušaj vest

Blokaderi su juče otišli korak dalje u sramnim nastupima i demonstriranju otvorene mržnje prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, te su na skupu koji su organizovali u Nišu razapeli lutku sa likom predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom ovog strašnog čina blokadera putem Instagrama i poručio:

- Čast je i obaveza boriti se za Srbiju, a biti raspet na krst, od najgorih u Srbiji, ponos i podstrek za još snažniju borbu. Ne protiv njih, već za našu Srbiju - poručio je predsednik.

Gosti emisije "Redakcija" prof. dr Miroslav Bjegović, specijalista za bezbednosne nauke i Aleksandar Gajović, novinar i publicista hitno su pozvali na sankcionisanje odgovornih!

- Ovo nažalost traje već duži vremenski period, ali svakako bez obzira da li su sva ova lica i ona dvojica iz Kraljeva i evo upravo i ovo lice iz Bujanovca, da li se radi o vrsti mržnje ili su instruisani svim negativnim dešavanjima, oni onda smatraju da imaju prava na jednu vrstu takvih reakcija koje javno objavljuju preko društvenih mreža. Oni pritom misle da za svoja nedela koja spadaju u domen krivične odgovornosti neće odgovarati - rekao je Bjegović.

Navodi i da smo imali sličnih slučajeva gde upravo lica koja su počinila ovakva dela nisu odgovarala, postoji više osoba koje sebi daju za pravo da eskaliraju sopstvenu mržnju.

- Ova nekažnjena nedela su deo problematike o kojoj se razgovaralo više puta. Imamo problem sa našim institucijama koje ne rade svoj posao u skladu sa zakonom i ustavom Republike Srbije. Lica koja prete bilo kome moraju na vreme da budu sankcionisana, ovde se opet radi o predsedniku države - dodao je.

Smatra da ne smemo imati dvojbe kao građani i da se ovde ne radi o imenu i prezimenu lica kome je upućena pretnja već se ovde radi o ugrožavanju države i institucije predsednika koja je i najuugroženija poslednjih godina.

"Zaprepašćen sam!"

Gajović poručuje da je ovo ogroman skandal i pozvao na hitno sankcionisanje odgovornih.

- Predsednika jedne zemlje, bilo čije, staviti na ovaj način u ovakav kontekst je neprimereno, moram priznati zaprepastila me je ta stvar. Ja Nšilije odlično poznajem, taj grad poznajem odlično, kao i ljude koji žive tamo i imam familiju tamo i zato mi ovo nije jasno. Ovo je po meni apsolutno neopisivo i strašno. To je zločin i nadam se pravdi, da će se počinioci pronaći i da će biti izvedeni pred lice pravde - rekao je Gajović.

Neshvatljivo mu je da se ovo dešava u Nišu a ne u Beogradu zbog toga što se to i ranije dešavalo upravo u našem glavnom gradu.

On smatra da Srbija trenutno čini velike napore da ostane na Evropskom putu i sredi svoju ekonomsku i energetsku situaciju i zbog toga mu nisu dragi ovakvi sukobi u zemlji.

Blokaderi inspiraciju pronašli u Hrvatskoj!

Blokaderi su juče otišli korak dalje u sramnim nastupima i demonstriranju otvorene mržnje prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, a sada je otkriveno da su inspiraciju pronašli - gde drugo nego u Hrvatskoj!

Ukoliko treba podsećanje - spaljivanje lutke s Vučićevim likom već se desilo i to dva puta u Hrvatskoj!

Pre tačno godinu dana, 1. marta 2025, u Kašteli kraj Splita održan je tradicionalni karneval na kojem je spaljena lutka s likom predsednika Srbije. Više o tome pročitajte u našem odvojenom tekstu.

