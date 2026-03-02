Slušaj vest

Blokaderi ne prestaju sa morbidnostima i mržnjom, a sada se na meti našao ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić koji je od srede u Kliničkom centru Srbije na odeljenju za pulmologiju zbog zdravstvenih problema.

Istaknuti blokaderi i mrzitelji svega srpskog - pisac Marko Vidojković i novinar Nenad Kulačin ugostili su u svom podkastu na Youtube kanalu blokaderske Nove S urednika tabloida Danas Dragoljuba Dražu Petrovića.

Njima je glavna tema bila teško zdravstveno stanje Dačića, a Vidojković je počeo svoje izlaganje morbidnom izjavom.

"A već u subotu Dačić će da izađe iz bolnice ili ne daj Bože na neko drugo mesto... Dobro, može da izađe iz bolnice na dva načina".

Nadovezao se Kulačin.

"Ja mislim da bi bolje bilo i ljudskije da Dačić pretekne i da ozdravi i da se pokaže da je sve ovo bila farsa, nego još da država plaća njegovu sahranu".

Dragoljub Petrović se potom uključio i priželjkivao raspad SPS-a, a onda "delegirao" Branka Ružića, dugogodišnjeg člana te partije koji u javnim nastupima često napada Srpsku naprednu stranku i predsednika Republike Aleksandra Vučića, za Dačićevog naslednika?!

"Najbolje da se taj SPS ugasi kako je i nastao, ni iz čega da se ugasi i da više nemamo s njima ništa. Oni su prosto nepouzdan koalicioni partner kad dođe do stani-pani, tako da se ratosiljamo... Ima tu još nekih primeraka, tipa Ružić, o njemu bih mogao da razmislim da nešto promeni, ali ovi ostali su sve neki likovi iz devedestih, neke budale", rekao je Draža.

Na to se ponovo nadovezao Kulačin.

"Bez obzira, šta god da je u pitanju sa Dačićem, ja mislim da bi trebalo da se povuče ida se prepusti SPS Ružiću."