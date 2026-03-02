Slušaj vest

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da je zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića bolje nego što je bilo, dodajući da ima razloga za optimizam, ali i da se nastavljaju mere intezivnog lečenja i terapije.

"Njegovo trenutno stanje je bolje nego što je bilo, što nam daje razlog za optimizam. Ono što je bitno, da predstoji još mnogo rada, nastavljaju se mere intenzivnog lečenja i primene intenzivne terapije. To je ono što ću reći u ovom momentu, a ljudi koji ga leče to će podrobnije objasniti u toku dana", rekao je Lončar novinarima nakon obilaska zdravstvene stanice Kumodraž-1, ogranka Doma zdravlja Voždovac.

Ministar Dačić je u sredu uveče hospitalizovan na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške upale pluća.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePolitikaPREMIJER MACUT OBIŠAO DAČIĆA U BOLNICI: Najnovije informacije o zdravstvenom stanju ministra
djuro.jpg
PolitikaNAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU IVICE DAČIĆA Oglasio se tim lekara
dacic11.jpg
PolitikaNAJNOVIJE INFORMACIJE O ZDRAVSTVENOM STANJU DAČIĆA: Lekari otkrili kad mogu da se očekuju prve prognoze
dacic11.jpg
PolitikaNAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU IVICE DAČIĆA: "Na respiratoru je, nezahvalno je davati prognoze"
dacic11.jpg
Politika"NA MEHANIČKOJ JE VENTILACIJI 48 SATI, SUVIŠE JE RANO" Vučić u poseti Dačiću u Kliničkom centru Srbije: Poznato u kakvom je ministar stanju (VIDEO)
WhatsApp Image 2026-02-27 at 21.55.48.jpeg
Politika"POSETIO SAM IVICU JUTROS": Vučić se oglasio sa najnovijim informacijama o Dačiću, evo u kakvom je stanju ministar
Dačić Vučić.jpg
Politika"MOLIMO SE ZA NJEGA" Predsednik Vučić posetio ministra Dačića u bolnici: U teškoj je situaciji, ali verujem u lekare, verujem u njega
Aleksandar Vucic.jpg