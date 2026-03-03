Slušaj vest

Nekadašnji potpredsednik Vlade Vojvodine i bivši visoki funkcioner Demokratske stranke, inače istaknuti blokader, Goran Ješić, otkrio je da je bio veza između studenata blokadera i opozicije!

On je rekao da je u junu prošle godine bio angažovan od strane univerziteta.

"Ja sam u junu bio angažovan od strane beogradskog i novosadskog univerziteta da jedan papir iskomuniciram sa opozicijom. Obavio sam sastanke sa Ponošem, Đilasom, svi su oberučke prihvatili, onda je došlo do ćutanja sa strane onih koji su me molili da to radim. Onda se pojavio drugi papir za kog je mene bilo sramota kad sam im ga odneo, gde se u potpunosti isključuju opozicione partije, ljudi koji se 13 godina bore!", rekao je Ješić u emisiji Utisak nedelje, a zatim ga je voditeljka Olja Bećković pitala da potvrdi da li je bio veza između studenata i opozicije, što je on i učinio.

"Tako je! Ali se komunikacija okončala u septembru mesecu. Dali su mi neki drugi papir pa je prestala komunikacija, studentska lista je samo zaćutala!"

Bećkovićeva ga je zatim pitala da li su to bili studenti ili ljudi koji će biti na studentskoj listi, a odgovor koji je javnost dobila je više nego očekivan pošto je odavno svima jasno da tzv. studenti nisu ti koji vuku konce.

"Ljudi koji će biti visoko na listi", zaključio je Ješić.

