Aleksandar Jovanović Ćuta, lider Ekološkog ustanka, kritikovao je po ko zna koji put tzv. studente u blokadi.

On je gostovao u "Utisku nedelje" i zapitao se ono što se mnogi pitaju već mesecima - ko je na tzv. studentskoj listi!

"Ko je njima na listi? Da su studenti na njoj, pa i hajde da podržimo i da se povučemo, ali nisu! Mi ni ne znamo ko su ti ljudi! Za koga ću ja da glasam?", zapitao se Ćuta.

Kritikovao je i podele među protivnicima vlasti.

"Ovakve podele, ovakva isključivanja - ili ćete podržati studentsku listu, ili ste optuženi da radite protiv svoje dece - to nije dobar način! Mi se vrtimo u krug godinu dana, ja slušam opozicija ispala gora od Vučića", dodao je Ćuta.

