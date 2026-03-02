"JEDINI KOJI SU POKUŠALI DA SPALE LJUDE ZARAD VLASTI STE VI" Jovanov o izjavi Dragana Đilasa: Vi ste pucali ispred Skupštine i gazili preko mrtvih zbog fotelja!
Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov oglasio se povodom izjave Dragana Đilasa da "hitno treba procesuirati Jovanova zbog tvrdnje da su u SNS mnogi spremni da pucaju u sopstveni narod".
"Ne pada mi na pamet da odgovaram na vaše konstrukcije i tumačenja i da se branim ne od onoga što sam rekao, već od onoga što vi kažete da sam rekao", naveo je Jovanov.
"Radi istine, jedini koji su zaista pucali zarad vlasti ste vi! I to pred Skupštinom Srbije. Jedini koji su pokušali da spale ljude zarad vlasti ste vi. I to u Novom Sadu u prostorijama SNS", rekao je Jovanov.
Dodao je i da jedini koju su linčovali ljude zarad vlasti su oni, opozicionari.
"U Nišu, Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Kuli...Jedini koji su preko mrtvih gazili zarad vlasti ste vi. I u slučaju Ribnikara i u slučaju nadstrešnice. U cilju da nas optužite vi lažete i izmišljate da želimo ono što ste vi zaista radili", ukazao je Jovanov.
Pa šta to onda o vama govori? E, glupi blokaderi..., naveo je Jovanov na X mreži.
Dragan Đilas je, na zvaničnoj stranici Stranke Slobode i pravde, u pisanoj izjavi naveo da je potrebno hitno procesuirati Jovanova zbog, kako je naveo "priznanja da zemlju vode ljudi koji su zarad ostanka na vlasti spremni na masovna ubistva građana Srbije".
Kurir Politika