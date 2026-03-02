Slušaj vest

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov oglasio se povodom izjave Dragana Đilasa da "hitno treba procesuirati Jovanova zbog tvrdnje da su u SNS mnogi spremni da pucaju u sopstveni narod".

"Ne pada mi na pamet da odgovaram na vaše konstrukcije i tumačenja i da se branim ne od onoga što sam rekao, već od onoga što vi kažete da sam rekao", naveo je Jovanov.

"Radi istine, jedini koji su zaista pucali zarad vlasti ste vi! I to pred Skupštinom Srbije. Jedini koji su pokušali da spale ljude zarad vlasti ste vi. I to u Novom Sadu u prostorijama SNS", rekao je Jovanov.

Dodao je i da jedini koju su linčovali ljude zarad vlasti su oni, opozicionari.

"U Nišu, Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Kuli...Jedini koji su preko mrtvih gazili zarad vlasti ste vi. I u slučaju Ribnikara i u slučaju nadstrešnice. U cilju da nas optužite vi lažete i izmišljate da želimo ono što ste vi zaista radili", ukazao je Jovanov.

Pa šta to onda o vama govori? E, glupi blokaderi..., naveo je Jovanov na X mreži.

Dragan Đilas je, na zvaničnoj stranici Stranke Slobode i pravde, u pisanoj izjavi naveo da je potrebno hitno procesuirati Jovanova zbog, kako je naveo "priznanja da zemlju vode ljudi koji su zarad ostanka na vlasti spremni na masovna ubistva građana Srbije".

