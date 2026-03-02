Slušaj vest

Petorica Srba iz Suvog Grla, koji su uhapšeni juče pod sumnjom da su počinili navodni ratni zločin, dovedeni su danas u Osnovni sud u Prištini, gde će biti održana sednica za određivanje pritvora.

Oni su uhapšeni juče ujutru, prilikom upada Specijalne jedinice Kosovske policije, a Specijalno tužilaštvo Kosova odredilo im je meru zadržavanja od 48 sati.

Prema svedočenju ćerke jednog od uhapšenih, policija je u svim kućama upala istovremeno, u šest časova, izvršila pretres i uhapsila petoricu Srba.

Srpska lista je tim povodom navela da je to samo nastavak prakse režima Aljbina Kurtija da bez validnih dokaza hapsi Srbe u cilju zastrašivanja i progona, zbog čega će, kako najavljuju, o hapšenjima razgovarati sa međunarodnim predstavnicima i zahtevati njihovo aktivno uključivanje u praćenje svih sudskih postupaka koji se vode protiv Srba.

Oglasila se i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, ističući da su hapšenja za navodne ratne zločine paravan za odmazdu i maltretiranje Srba. 

Kurir Politika/Kosovo Onlajn

Ne propustitePolitikaU SRBICI UHAPŠENO PETORO SRBA OSUMNJIČENIH ZA RATNI ZLOČIN! Srpska lista: Do zuba naoružane specijalne jedinice izvršile upad i blokadu sela Suvo Grlo
Srpska lista
PolitikaKURTIJEV PARAVAN ZA ODMAZDU I MALTRETIRANJE SRBA Kancelarija za KiM o novim hapšenjima za navodne ratne zločine
WhatsApp Image 2026-01-30 at 10.19.00 (1).jpeg
PolitikaZLATAN ELEK ZA KURIR Ćutanje međunarodne zajednice na Kurtijeve nove jednostrane poteze značilo bi da postoji plan etničkog čišćenja Srba!
Zlatan Elek.jpg
Politika"ZAKON O STRANCIMA DIREKTNO UGROŽAVA SRBE NA KIM": Srpska lista od EU tražila da spreči jednostrane poteze Prištine!
2026-02-25 16_22_54-Instagram.jpg