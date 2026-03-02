Slušaj vest

Oni su uhapšeni juče ujutru, prilikom upada Specijalne jedinice Kosovske policije, a Specijalno tužilaštvo Kosova odredilo im je meru zadržavanja od 48 sati.

Prema svedočenju ćerke jednog od uhapšenih, policija je u svim kućama upala istovremeno, u šest časova, izvršila pretres i uhapsila petoricu Srba.

Srpska lista je tim povodom navela da je to samo nastavak prakse režima Aljbina Kurtija da bez validnih dokaza hapsi Srbe u cilju zastrašivanja i progona, zbog čega će, kako najavljuju, o hapšenjima razgovarati sa međunarodnim predstavnicima i zahtevati njihovo aktivno uključivanje u praćenje svih sudskih postupaka koji se vode protiv Srba.

Oglasila se i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, ističući da su hapšenja za navodne ratne zločine paravan za odmazdu i maltretiranje Srba.