"VIZIJA I PODRŠKA MINISTRA DAČIĆA OSTAJU NAŠ PUTOKAZ" Pripadnici SVS obišli vatrogasnu stanicu u Ivanjici i poželeli brz oporavak Ivici Dačiću (foto)
Pripadnici Sektora za vanredne situacije, predvođeni pomoćnikom ministra i načelnikom Sektora Lukom Čaušićem, obišli su vatrogasnu stanicu u Ivanjici i još jednom poželeli brz oporavak Ivici Dačiću, ministru unutrašnjih poslova.
Podsetimo, Ivica Dačić je 25. februara hitno primljen u bolnicu zbog teškog zdravstvenog stanja. On se i dalje nalazi u bolnici pod stalnim nadzorom lekara.
- U Ivanjici, tokom obilaska vatrogasne stanice i razgovora o izgradnji nove, još snažnije se potvrđuje opredeljenje da sistem zaštite i spasavanja bude čvrst, moderan i spreman za svaki izazov. Vizija i podrška ministra Dačića, koje su pokrenule brojne projekte širom Srbije, ostaju naš zajednički putokaz - navodi se u objavi MUP i dodaje:
- Sa istom verom i snagom želimo ministru Dačiću brz oporavak.