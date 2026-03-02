Politika
VUČIĆ SUTRA S ITALIJANSKIM MINISTROM ODBRANE: Predsednik obilazi i Nacionalni dispečerski centar EMS, nakon čega će prisustvovati sastanku s rukovodstvom EMS AD
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u utorak, 3. marta sa ministrom odbrane Italije Gvidom Krozetom, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Oni će se sastati u 10 časova u Palati Srbija.
Nakon sastanka medijima će biti prosleđeno saopštenje.
Predsednik će sutra obići i rekonstruisani Nacionalni dispečerski centar Elektromreže Srbije, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Nakon obilaska, prisustvovaće sastanku sa rukovodstvom EMS AD.
