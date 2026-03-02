Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u utorak, 3. marta sa ministrom odbrane Italije Gvidom Krozetom, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Oni će se sastati u 10 časova u Palati Srbija.

Nakon sastanka medijima će biti prosleđeno saopštenje.

Predsednik će sutra obići i rekonstruisani Nacionalni dispečerski centar Elektromreže Srbije, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Nakon obilaska, prisustvovaće sastanku sa rukovodstvom EMS AD.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaNIŠKO RASPEĆE KAO SIMBOL BLOKADERSKOG SUNOVRATA! Pali na popravnom: Stara mržnja, nova lutka, isti rezultat - jer POLITIKA NIJE PERFORMANS
Aleksandar Vučić Niš
PolitikaPROF. DR BJEGOVIĆ APELOVAO NA SANKCIONISANJE ODGOVORNIH ZA RAZAPINJANJE LUTKE SA LIKOM VUČIĆA: "Ovo je neopisivo, strašan zločin! HITNO pronaći počinioce"
2026-03-02 09_57_47-Blokaderi razapeli Vučićevu lutku u Nišu _ Kurir.jpg
Politika"TO NIJE POLITIČKI STAV, TO JE BOLESNA PORUKA KOJA PRIZIVA NA UBISTVO PREDSEDNIKA DRŽAVE" Selaković se oglasio povodom sramnog čina blokadera u Nišu
Nikola Selaković
Politika"NADAM SE DA ĆEMO SA TIM ŠTO PRE ZAVRŠITI NA IZBORIMA" Jovanov o sramnom činu blokadera: Doneli razapetu lutku predsednika Vučića tokom najvećeg posta!
Milenko Jovanov (28).jpeg