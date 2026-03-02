Slušaj vest

Srbija je "u potpunosti i nepokolebljivo solidarna sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima... nakon ničim izazvanog napada Irana na Ujedinjene Arapske Emirate" (UAE), objavio je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić na platformi X.

Naveo je da je o tome razgovarao sa svojim kolegom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), šeikom Abdulahom bin Zajedom Al Nahjanom.

"Preneo sam najoštriju osudu Srbije ovih nezakonitih i neprihvatljivih napada na našeg strateškog partnera i prijateljsku naciju, UAE", napisao je Đurić.

Ocenio je da "takvi činovi potkopavaju regionalnu stabilnost i ugrožavaju međunarodni mir i bezbednost".

"Nedvosmisleno podržavamo inherentno pravo UAE da se brane i da preduzmu sve neophodne i srazmerne mere kao odgovor na ove nezakonite napade, u skladu sa međunarodnim pravom", saopoštio je Đurić.

Preneo je da je u razgovoru "izrazio iskrenu zahvalnost Njegovom Visočanstvu i Vladi Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao i Oružanim snagama UAE, na njihovim brzim, odgovornim i efikasnim akcijama koje su osigurale bezbednost i sigurnost približno 6.800 srpskih građana koji borave u UAE".

"Zahvaljujući njihovom profesionalizmu i spremnosti, naši građani se osećaju bezbedno i zaštićeno. Srbija i srpski narod stoje rame uz rame sa rukovodstvom i narodom Ujedinjenih Arapskih Emirata u ovom izazovnom trenutku", zaključio je Đurić.