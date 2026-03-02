"NABITI GA NA KOLAC I OBESITI O ČEKRK!" Saslušan muškarac iz Gnjilana koji je uputio STRAVIČNE pretnje Vučiću, policijskim službenicima i vrhu države (FOTO)
Pred Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušan je Predrag S. (58) iz Gnjilana zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja iz člana 309 stav 1 Krivičnog zakonika.
Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, kao i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
Kako je Kurir preneo, Predrag S. je uhapšen u akciji policije iz Vranja i Bujanovca jer je na društvenim mrežama Facebook i Instagram na svom profilu objavio više slika sa profila dve policijske službenice, dok se u jednoj od objava ispod fotografije na kojoj je jedna od policijskih službenica I.T. sa svojom maloletnom kćerkom nalazi komentar da "Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić - čipovani homoseksualac, nabili bi ga na kolac obesili naglavačke na čekrk rastrgli i spalili na lomači u prevratu u Srbiji policiji i narodu sprema masovne grobnice".
U objavi se takođe pominju i drugi komentari u vezi sa ministrima u Vladi, kao i pojedni generali.
Kurir.rs