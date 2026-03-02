Slušaj vest

Advokati odbrane uhapšenih Srba iz Suvog Grlanakon sednice za određivanje pritvora istakli su da su izneli jake argumente pred sudom, za razliku od tužilaštva, kao i da je petorici Srba produžena mera zadržavanja za još 48 sati, odnosno do rešenja suda.

„Mi smo, sa naše strane kao odbrana, izneli dosta jake argumente da ubedimo sud da tužilaštvo uopšte nije dalo dokaze, odnosno relevantne činjenice ni za osnovanu sumnju, i da jednostavno nema opisa nijednog događaja. Ređani su neki svedoci, imena svedoka, opisa radnje nema. Ima dosta nelogičnih stvari tu, tako da smo mi kao odbrana zaista bili mnogo ubedljiviji, dok tužilaštvo nije odgovorilo ni na jednu našu primedbu“, kazala je advokat Jelena Krivokapić.

Ona je istakla da su svi advokati u ovom slučaju apelovali na sudiju da dobro razmisli kakvo će rešenje doneti.

„Što se tiče rešenja, mi još uvek ne znamo kakvo će biti. Svi smo zamolili sudiju da dobro razmisli kada donosi rešenje o tim ljudima koji su domaćini, imaju svoje porodice, godinama tu žive, koji žive sa komšijama koji su navodno navedeni kao svedoci i sarađuju sa njima, da dobro razmisli pre nego što donese rešenje jer zaista posle svega ovoga stiče se utisak da je cilj da se jednostavno oni po svaku cenu osude, da se nađe krivac za tamo neko delo koje se desilo. Sada je na sudiji koji o tome odlučuje. Produžen im je pritvor, odnosno zadržavanje na još 48 sati do donošenja rešenja“, dodala je Krivokapić.

Advokat Bogdan Lazić je, govoreći o svom branjeniku, istakao da se optužbe baziraju na izjavama svedoka koji nije video izvršenje dela.

„Konkretno, što se tiče mog branjenika, isti se sumnjiči na okolnost da ga je svedok video, da je bio prisutan na nekom mestu gde je čovek nestao, posle čega je taj čovek ubijen. Sam svedok ne govori da je video izvršenje, već samo ukazuje na okolnost da sumnjiči da je on možda to učinio. I samo na osnovu toga tužilaštvo traži pritvor, a pretpostavku nevinosti sud ne uzima u obzir“, kazao je Lazić.

Petorica Srba iz Suvog Grla uhapšeni su juče. Kako je za Kosovo onlajn istakla ćerka jednog od uhapšenih, Kosovska policija je u sve kuće upala istovremeno, oko 6 časova.