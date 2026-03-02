Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom.

- Sa premijerom Viktorom Orbanom o aktuelnim dešavanjima u svetu, njihovim posledicama po naš region i daljem jačanju partnerstva između Srbije i Mađarske.

Kako je istakao Vučić u vremenima ozbiljnih globalnih sukoba i nestabilnosti, od presudnog je značaja da odgovornom i bliskom saradnjom obezbedimo stabilnost, energetsku sigurnost i bezbednost za naše građane.

- Razgovarali smo o snabdevanju naftom i drugim energentima, velikim zajedničkim projektima na kojima radimo, kao i o koordinaciji u svim ključnim oblastima, kako bismo očuvali mir i sigurnost za naše građane.

