Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravio je 26. i 27. februara u zvaničnoj poseti Kazahstanu.

"Postavili smo dobre temelje za dalji razvoj saradnje Kazahstana i Srbije", naveo je tada predsednik Srbije.

Služba državne bezbednosti Republike Kazahstan objavila je u međuvremenu kratak video snimljen tokom posete u kom je pokazano da je bezbednost tokom boravska srpskog predsednika dignuta na najviši nivo.

Predsednik Srbije se zahvalio domaćinima na, kako je naveo, izuzetnom gostoprimstvu i divnim kadrovima koji govore više od reči.

Podsetimo, kada je dolazio u Kazahstan avion predsednika Srbije Aleksandra Vučića u vazdušnom prostoru ove zemlje sačekala su tri aviona Suhoj.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaVUČIĆ I ORBAN RAZGOVARALI TELEFONOM Učvršćuju strateško partnerstvo Srbije i Mađarske u vremenu globalne nestabilnosti! Ove 3 TEME su bile ključne
Screenshot 2026-03-02 191516.jpg
Politika"NABITI GA NA KOLAC I OBESITI O ČEKRK!" Saslušan muškarac iz Gnjilana koji je uputio STRAVIČNE pretnje Vučiću, policijskim službenicima i vrhu države (FOTO)
Aleksandar Vučić
PolitikaALI, LJUDI - BORKO POKUŠAO DA PONIZI VUČIĆEVE SASTANKE SA SVETSKIM LIDERIMA! U njegovo vreme 100 država priznalo Kosovo, EP ga ponizio u Strazburu
collage copy.jpg
PolitikaVUČIĆ SUTRA S ITALIJANSKIM MINISTROM ODBRANE: Predsednik obilazi i Nacionalni dispečerski centar EMS, nakon čega će prisustvovati sastanku s rukovodstvom EMS AD
Screenshot 2025-05-17 102915 copy2.png