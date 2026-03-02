Politika
KAZAHSTANCI OBJAVILI SPEKTAKULARAN SNIMAK! Pogledajte kako je Vučić dočekan u Astani: Bezbednost dignuta na najviši nivo, kadrovi govore više od reči (VIDEO)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravio je 26. i 27. februara u zvaničnoj poseti Kazahstanu.
"Postavili smo dobre temelje za dalji razvoj saradnje Kazahstana i Srbije", naveo je tada predsednik Srbije.
Služba državne bezbednosti Republike Kazahstan objavila je u međuvremenu kratak video snimljen tokom posete u kom je pokazano da je bezbednost tokom boravska srpskog predsednika dignuta na najviši nivo.
Predsednik Srbije se zahvalio domaćinima na, kako je naveo, izuzetnom gostoprimstvu i divnim kadrovima koji govore više od reči.
Podsetimo, kada je dolazio u Kazahstan avion predsednika Srbije Aleksandra Vučića u vazdušnom prostoru ove zemlje sačekala su tri aviona Suhoj.
