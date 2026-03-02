- Pokušavajući tim simbolima da pošalju poruku raspeća predsednika Srbije uvredili su svakog živog stvora u Srbiji koji zna da je orden bihaćko-petrovačkih novomučenika orden koji se ustanovio u čast svih stradalih hrišćana na tom području bihaćko-petrovačke eparhije u 20. veku. Oni mučenici koji su izbegli u Oluji, napustili teritoriju Hrvatske, pa je to bilo malo, nego su ih hrvatski vojnici bombardovali iako su oni otišli sa tih teritorija. To su bihaćko-petrovački mučenici, na osnovu njihovog imena eparhija je ustanovila orden i taj orden uručila predsedniku Srbije zato što on o toj eparhiji brine ne danas, nego godinama unazad, praktično od kada je na javnoj funkciji – rekla je ona.