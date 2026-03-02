ONI SU TIME UVREDILI CEO SRPSKI NAROD: Ministarka Đurđević o sramnom blokaderskom performansu i razapinjanju lutke sa Vučićevim likom (VIDEO)
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski oštro je osudila blokaderski performans na protestu u Nišu kojom prilikom je na krst razapeta lutka predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
- Pokušavajući tim simbolima da pošalju poruku raspeća predsednika Srbije uvredili su svakog živog stvora u Srbiji koji zna da je orden bihaćko-petrovačkih novomučenika orden koji se ustanovio u čast svih stradalih hrišćana na tom području bihaćko-petrovačke eparhije u 20. veku. Oni mučenici koji su izbegli u Oluji, napustili teritoriju Hrvatske, pa je to bilo malo, nego su ih hrvatski vojnici bombardovali iako su oni otišli sa tih teritorija. To su bihaćko-petrovački mučenici, na osnovu njihovog imena eparhija je ustanovila orden i taj orden uručila predsedniku Srbije zato što on o toj eparhiji brine ne danas, nego godinama unazad, praktično od kada je na javnoj funkciji – rekla je ona.
Ministarka Stamenkovski podseća da su blokaderi iznad lutke napisali: "novomučenik".
- To je kao kada nekome dodelite orden Svetog Save. To ne znači da je on postao svetac, nego ga tim ordenom obavezuješ da nastavi da pomaže kako se ne bi zaboravilo šta je činjeno na tim prostorima. Oni su time uvredili ceo srpski narod, kao što rekoh, njega najmanje – istakla je ministarka.