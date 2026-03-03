Slušaj vest

Potpredsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) i advokat Aleksandar Olenik poziva na nasilje u izbornoj noći po ugledu na ostale blokadere.

Nakon što je prethodno upućivao direktne pretnje institucijama države, o čemu opširnije možete čitati klikom ovde, sada poziva narod da izađe na ulice odmah po objavljivanju rezultata glasanja na sledećim parlamentarnim izborima.

Olenik je sve to izgovorio uključivši se uživo u program N1 gde je komentarisao izbore.

"Izlaznost na glasanju mora da bude što veća i da svi mi koji izađemo na izbore i glasamo protiv ovog režima, da uveče nakon završetka brojanja glasova opet izađemo na ulicujer drugačije nećemo moći da odbranimo te glasove", izjavio je Olenik.

Podsetimo, Olenik nije prvi blokader koji koji preti izlaskom na ulice. Krajem prošle godine Marinika Tepić, najbliža saradnica Dragana Đilasa u Stranci slobode i pravde, rekla je da se izborni dan, kada budu parlamentarni izbori, neće završiti.

Slično je nedavno govorio i urednik tabloida Danas Dragoljub Draža Petrović. On je nastavio je s blokaderskom mantrom da će se izborni dan završiti neredima, jer su "ti izbori unapred pokradeni" (?!).

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaKANDIDATI SA STUDENTSKE LISTE NUDILI OPOZICIJI SARADNJU! Goran Ješić sve otkrio: "Ja sam bio angažovan, Đilas i Ponoš su oberučke prihvatili, a onda..." (VIDEO)
Screenshot 2026-03-02 133137 copy.png
PolitikaDVE SLIKE IZBORNE GODINE: Vučić već meri kandidate i nudi rezultate, a kod blokadera haos - opozicija nezrela, studenti bahati
WhatsApp Image 2026-02-24 at 11.29.55.jpeg
PolitikaBLOKADERI STVARAJU PSIHOZU DA JE UBISTVO PREDSEDNIKA LEGITIMAN NAČIN ZA SMENU VLASTI! Analitičari za Kurir o jezivoj blokaderskoj kampanji protiv Vučića
nis_protest_01032026_0028 copy.jpg
PolitikaALI, LJUDI - BORKO POKUŠAO DA PONIZI VUČIĆEVE SASTANKE SA SVETSKIM LIDERIMA! U njegovo vreme 100 država priznalo Kosovo, EP ga ponizio u Strazburu
collage copy.jpg