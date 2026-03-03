Slušaj vest

Potpredsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) i advokat Aleksandar Olenik poziva na nasilje u izbornoj noći po ugledu na ostale blokadere.

Nakon što je prethodno upućivao direktne pretnje institucijama države, o čemu opširnije možete čitati klikom ovde, sada poziva narod da izađe na ulice odmah po objavljivanju rezultata glasanja na sledećim parlamentarnim izborima.

Olenik je sve to izgovorio uključivši se uživo u program N1 gde je komentarisao izbore.

"Izlaznost na glasanju mora da bude što veća i da svi mi koji izađemo na izbore i glasamo protiv ovog režima, da uveče nakon završetka brojanja glasova opet izađemo na ulicujer drugačije nećemo moći da odbranimo te glasove", izjavio je Olenik.

Podsetimo, Olenik nije prvi blokader koji koji preti izlaskom na ulice. Krajem prošle godine Marinika Tepić, najbliža saradnica Dragana Đilasa u Stranci slobode i pravde, rekla je da se izborni dan, kada budu parlamentarni izbori, neće završiti.

Slično je nedavno govorio i urednik tabloida Danas Dragoljub Draža Petrović. On je nastavio je s blokaderskom mantrom da će se izborni dan završiti neredima, jer su "ti izbori unapred pokradeni" (?!).