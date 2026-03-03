Slušaj vest

U blokaderskom frontu stalno neki haos: ne zna se ko tu koga podržava, ali se zna ko koga ponižava! Uglavnom, svi udaraju na svakoga, a najnoviji primer dali su Aleksandar Jovanović Ćuta, lider Ekološkog ustanka i lider Demokratske stranke Srđan Milivojević.

Oni su gostovali u "Utisku nedelje", zajedno sa Goranom Ješićem, a kada je Ćuta došao do reči okrenuo se ka Srđanu Milivojeviću i upitao ga: "Koliko si dugo Srđane u politici?".

Kada mu je Milivojević odgovorio da je jako dugo, Ćuta mu je, čini se, na fin načlin poručio da iza sebe nema baš uspešnu karijeru.

"Znači, 30 godina si u politici. Bio si opozicija Slobi, pa ste uzeli vlast posle 5. oktobra... Ja sad da hoću da budem zlonameran mogu da ti kažem 'pa, vidi druže, mogao si da rešiš to odavno, pa onda ne bismo imali Aleksandra Vučića', ali ja tebi neću to da nikad da kažem", rekao je Ćuta, dok je Milivojević ostao bez teksta.