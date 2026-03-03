Slušaj vest

Mladen Nenadić, glavni tužilac Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (JTOK) obavestio je Visoki savet tužilaštva, koji je nadležan za izbor i upućivanje javnih tužilaca, da je JTOK sam odlučio ko će biti upućen u to tužilaštvo, što pravni stručnjaci vide kao nezakonito postupanje, ali i kao nezabeležen skandal u pravosuđu!

Kako navodi izvor iz pravosuđa, Nenadić je grubo prekršio Zakon o javnom tužilaštvu uvodeći mimo zakona u proceduru za upućivanje "saglasnost Kolegijuma", koji u ovom slučaju podseća na nepostojeći "plenum".

- Kolegijum inače čine svi tužioci javnog tužilaštva - i izabrani i upućeni, pa prema ovoj Nenadićevoj logici upućeni tužioci daju saglasnost sami sebi za upućivanje. Zakonom o javnom tužilaštvu, jasno je propisano da : "Rešenje o upućivanju donosi Visoki savet tužilaštva, uz prethodno pribavljeno mišljenje glavnog javnog tužioca javnog tužilaštva u koje se upućivanje vrši", što znači da bi Nenadić mogao da dostavi samo "mišljenje", jer se ne traži njegova saglasnost za upućivanje, a naročito ne salgasnost plenumaša u vidu "Kolegijuma" - objašnjava naš sagovornik.

Dopis upućen VST Foto: Privatna arhiva

Takođe, kako dodaje, po ovom "nezakonitom postupanju upućeni tužioci u JTOK ne samo da bi odlučivali sami o sebi, već i o drugim tužiocima koji treba da budu upućeni".

- Na ovaj način Nenadić pokušava da preotme ovlašćenja VST, koji je zakonom ovlašćen da sprovodi izbor i upućivanje javnih tužilaca uz prethodnu proceduru i ocenjivanje svih kandidata, te da stavi "rampu" za sve mlade tužioce koji bi pojačali rad JTOK sa višegodišnjim iskustvom u najsloženijim predmetima kao što su teška ubistva, trgovina drogom, pranje novca i druga koruptivna krivična dela - zaključuje naš sagovornik.