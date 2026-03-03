Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom odbrane Republike Italije Gvidom Krozetom.

- Odličan sastanak sa ministrom Gvidom Krozetom tokom kojeg smo razmotrili glavne aspekte sve složenijeg globalnog bezbednosnog konteksta. Razgovarali smo i o jačanju bilateralne saradnje, posebno u domenu odbrane, kao i o ulozi Srbije i Italije u novim međunarodnim okolnostima - napisao je Vučić na Instagramu.

Posebnu pažnju posvetili smo aktuelnim kriznim žarištima i posledicama po stabilnost Evrope i Mediterana, ali i šireg međunarodnog poretka, dodao je.

- Ponovio sam da su savremene bezbednosne pretnje nepredvidive, uz visok rizik od prelivanja sukoba, što najbolje pokazuje i aktuelni konflikt širom Bliskog istoka. Izrazio sam zabrinutost zbog daljeg razvoja situacije na Bliskom istoku, kao i na Zapadnom Balkanu u kojem odnedavno postoje i novi vojni savezi, koji ne doprinose očuvanju stabilnosti i opštoj bezbednosti i koji bespotrebno podižu tenzije - naveo je Vučić.

Istakao sam da svaka destabilizacija oba regiona ima direktne posledice i po evropsku bezbednost, energetsku stabilnost i globalne tokove trgovine, dodao je predsednik.

- Ponovio sam da je dijalog jedini put ka trajnom rešenju i da je neophodno ulagati dodatne napore u smirivanje tenzija. Posebno smo razgovarali o potrebi bolje koordinacije i razmene informacija među partnerima u cilju ublažavanja posledica regionalnih sukoba - ističe on.

Naglasio sam da Srbija ostaje posvećena politici mira i vojne neutralnosti, ali i otvorenoj saradnji sa partnerima kao što je Italija, dodaje Vučić.

- Uveren sam da ćemo kroz intenzivniji politički i odbrambeni dijalog dodatno osnažiti naše odnose i zajednički doprineti stabilnosti regiona u vremenu velikih globalnih izazova - naglašava predsednik.

Vučić je dobio je na poklon od Krozeta dres fudbalske reprezentacije Italije sa svojim prezimenom.

- Posebna čast za mene - dres reprezentacije Italije sa mojim prezimenom! Italijani su majstori fudbala, nacija koja je svetu podarila vrhunske igrače, trofeje i prepoznatljiv stil igre, i zato ovaj gest doživljavam kao znak poštovanja i prijateljstva prema Srbiji. Nisam siguran da ću moći da konkurišem za sastav „azura“, ali obećavam da ću ovaj poklon čuvati kao simbol dobrih odnosa naših zemalja i na terenu i van njega - napisao je predsednik.

