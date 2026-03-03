Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa kraljem Bahreina Hamadom bin Isom el Kalifom.
eskalacija sukoba u regionu
"RAZGOVARAO SAM S KRALJEM BAHREINA" Predsednik Vučić razgovarao sa još jednim od najmoćnijih lidera sveta posle serije napada na Bliskom istoku
Slušaj vest
- Razgovarao sam sa kraljem Bahreina Hamadom bin Isom el Kalifom povodom ozbiljne bezbednosne situacije nakon raketnih napada kojima je pogođen Bahrein.
- Izrazio sam duboku zabrinutost zbog eskalacije sukoba u regionu i naglasio da je očuvanje mira i stabilnosti od presudnog značaja, ne samo za Bliski istok, već i za globalnu bezbednost. Srbija snažno podržava smirivanje tenzija, uzdržanost i rešavanje svih sporova dijalogom i diplomatskim putem.
- U razgovoru sam istakao solidarnost sa narodom Bahreina i preneo spremnost Srbije da, u skladu sa međunarodnim pravom, doprinese naporima usmerenim ka deeskalaciji i stabilnosti, zaključio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle razgovora s kraljem Hamadom bin Isom el Kalifom.
Kurir.rs
Reaguj
41