Slušaj vest

- Razgovarao sam sa kraljem Bahreina Hamadom bin Isom el Kalifom povodom ozbiljne bezbednosne situacije nakon raketnih napada kojima je pogođen Bahrein.

- Izrazio sam duboku zabrinutost zbog eskalacije sukoba u regionu i naglasio da je očuvanje mira i stabilnosti od presudnog značaja, ne samo za Bliski istok, već i za globalnu bezbednost. Srbija snažno podržava smirivanje tenzija, uzdržanost i rešavanje svih sporova dijalogom i diplomatskim putem.

- U razgovoru sam istakao solidarnost sa narodom Bahreina i preneo spremnost Srbije da, u skladu sa međunarodnim pravom, doprinese naporima usmerenim ka deeskalaciji i stabilnosti, zaključio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle razgovora s kraljem Hamadom bin Isom el Kalifom.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaVUČIĆ RAME UZ RAME SA NAJMOĆNIJIM SVETSKIM LIDERIMA: Emirati objavili spisak ljudi sa kojima je razgovarao šeik Mohamed bin Zajed posle iranskog napada
Screenshot 2026-03-02 085331.jpg
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ RAZGOVARAO SA ŠEIKOM MOHAMEDOM BIN ZAJEDOM AL NAHJANOM: Izrazio sam solidarnost sa narodom Emirata i poželeo mir u regionu
Screenshot 2026-02-28 212645.jpg
PolitikaKAD SVET GORI, HTELI SU SRBIJU POD NOGE: "Borba" o politici predsednika Vučića - On je meta jer donosi stabilnost i ne pristaje na poslušnost
WhatsApp Image 2025-08-08 at 11.26.17_2b66ae8c.jpg
PolitikaKAZAHSTANCI OBJAVILI SPEKTAKULARAN SNIMAK! Pogledajte kako je Vučić dočekan u Astani: Bezbednost dignuta na najviši nivo, kadrovi govore više od reči (VIDEO)
collage.jpg
PolitikaVUČIĆ I ORBAN RAZGOVARALI TELEFONOM Učvršćuju strateško partnerstvo Srbije i Mađarske u vremenu globalne nestabilnosti! Ove 3 TEME su bile ključne
Screenshot 2026-03-02 191516.jpg
PolitikaVUČIĆ SA ITALIJANSKIM MINISTROM ODBRANE: Razgovarali o ključnim temama, predsednik dobio i specijalan poklon (VIDEO)
av,,.png
PolitikaKADA JE POVERENJE MEĐU DRŽAVAMA POLJULJANO, NAŠ ZADATAK JE DA OSTANEMO DOSLEDNI POLITICI MIRA Vučić sumirao nedelju i poručio: Naš put nije lak ali je jasan!
Screenshot 2026-03-01 200938.jpg