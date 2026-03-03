Slušaj vest

Retorika zemalja s kojima Hrvatska graniči, a nisu članice Evropske unije ni NATO-a niti to žele biti, "zabrinjavajuća" je, rekao je u ponedeljak hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić u Zagrebu i u tom kontekstu istakao Srbiju za koju je rekao da sada raspolaže ozbiljnim "ofanzivnim sistemima".

"Permanentna retorika iz tih zemalja je zabrinjavajuća. Prema informacijama koje mi imamo, u ovom trenutku Srbija raspolaže ozbiljnim ofanzivnim sistemima koji su izuzetno kompleksni, skupi i koje nabavljaju već punih četiri, pet ili šest godina", rekao je Anušić na konferenciji o evropskoj odbrambenoj industriji.

Anušić se tu nije zaustavio pa je rekao da oružje koje će Srbija kupovati može biti izuzetno opasno.

"Službeni Beograd i dalje namerava da nastavi sa kupovinom naoružanja koje može biti izuzetno opasno kada bi se upotrebilo", zaključio je Anušić.

Ovo nije prvi put da Hrvati kukaju zbog naoružanja Srbije, a najsvežiji primer je izjava hrvatskog predsednika Zorana Milanovića u decembru.

On se tada požalio što je Francuska prodala Hrvatskoj 12 polovnih borbenih aviona "Rafal", koje sada treba dograđivati, što će, kako je rekao, dodatno koštati, a s druge strane, Srbija je kupila 12 novih aviona.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaEVO ODAKLE BLOKADERIMA IDEJA O PALJENJU LUTKE S VUČIĆEVIM LIKOM! Po ugledu na sramne performanse U HRVATSKOJ, isti recept iz "blokadne kuharice" (VIDEO)
Screenshot 2026-03-02 093916 copy.png
PolitikaBLOKADERSKI SKANDAL U KULI! Uz "pumpanje" štampali hrvatske dresove, javno se hvale time (FOTO)
MixCollage-02-Mar-2026-08-49-AM-2209.jpg
PolitikaSPOJILA IH ANTISRPSKA POLITIKA! MILA PAJIĆ KOD SEVERINE! Hrvatska pevačica slavila rođendan sinu, uz porodicu i menadžera gosti BLOKADERI IZ SRBIJE (FOTO)
Severina Mila Pajić
PolitikaVULIN: Proterivanje Srba iz Hrvatske nije završeno dok se ne ukloni i sećanje da su Srbi u njoj živeli!
aleksandar vulin