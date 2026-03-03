Politika
KAKO JE BRANKA MITROVIĆ POSTAVLJENA NA FUNKCIJU SUDIJE? Njen suprug koji ima uticaj na tužioca Nenadića, nije samo kadrirao u TOK i BIA
Branka Mitrović, supruga Radoša Mitrovića zvanog "Čuma Ciganin" iz Čačka, koji, prema saznanjima, ima snažan uticaj na glavnog tužioca Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (JTOK) Mladena Nenadića, izabrana je 2018. godine za sudiju Apelacionog prekršajnog suda u Kragujevcu.
Pre toga je godinama bila sudija Prekršajnog suda u Čačku.
Iz toga se nameće zaključak da Radoš Mitrović nije samo kadrirao u TOK i BIA, već mu je i supruga izabrana za sudiju.
O izboru Branke Mitrović za sudiju Apelacionog prekršajnog suda u Kragujevcu pisali su mediji 2018. godine.
