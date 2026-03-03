Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je sreća da Rafinerija u Pančevu radi, te da i dalje imamo velike rezerve nafte.

- Srećom da mi imamo i dalje velike rezerve. Rafinerija srećom radi. Ovo stavrno nije normalno. Ništa ne razumem ko je ovo planirao, šta su mislili kada bude ubijen Hamneji, to je kraj. Mesec dana pričam da će Amerika da napadne Iran, a kada se desi, onda - državo, pomaži. Svi su nespremni ušli, sem Irana - rekao je predsednik nakon obilaska rekonstruisanog Nacionalnog dispečerskog centra Elektromreže Srbije (EMS) u Beogradu i dodao:

- Lako ćemo, nema lako ćemo. Da nemamo rezerve nafte i sve drugo, šta bismo radili sada?

