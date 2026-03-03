Slušaj vest

Dotakavši se sukoba na Bliskom istoku, te šokantnog skoka cena nafte i gasa u vezi s tim, novinari su predsedniku Srbije postavljali i unutrašnje-politička pitanja.

Jedno od njih bilo je da prokomentariše tezu političkih protivnika da je "lokalne izbore zakazao za 29. mart kako na njegov uspeh na tim izborima ne bi uticao Orbanov poraz na mađarskim izborima zakazanim za 12. april".

- Voleo bih da Orban pobedi na izborima, rekao je Vučić u sklopu odgovora na pitanje u kojem se navodi da njegovi politički protivnici tvrde kako je smislio da "održava izbore krajem marta pre nego što Orban izgubi na svojima 12. aprila, kako se to ne bi odrazilo na njegov uspeh na izborima".

Vučić je to ocenio kao glupost rekavši da su to redovni izbori koji treba da budu tada kada i jesu. Dodao je da su izbori u devet lokalnih samouprava 29. marta redovni i "baš u roku da bi mogli da budu u što više opština zajedno".

- Oni pojma nemaju, oni se toliko neozbiljno bave politikom. Sve što procenjuju procenjuju pogrešno. Takve antitalente nisam video u životu. Nek ih Bog poživi takve, samo neka misle da nešto ima veze s Orbanom. Utoliko mi je jasnije zašto su njima svi izbori laki, kazao je Vučić ponovivši da se nada da će Orbanova stranka pobediti na predstojećim izborima u Mađarskoj jer je premijer te zemlje veliki prijatelj Srbije.

- A ovi u Srbiji će imati veliki 'bust' za neke buduće izbore, možda budu iznenađeni, možda im ti izbori dođu ranije nego što su mislili pošto su sigurni kako će to da se odvija u nekoj drugoj zemlji pa znaju kakav će uticaj to imati ovde. Obično vam to ide suprotno od toga kako oni očekuju, kazao je Vučić uporedivši njihovu strategiju s fudbalom kada Zvezda pobedi u gostima jer je promenila strategiju i iznenadila protivnika a onda odluči da kod kuće igra isto?!

- Oni pojma nemaju... Strategija mora da se menja..., dodao je Vučić.