Član Predsedništva Srpske napredne stranke Milenko Jovanov odgovorio je na optužbe zamenika predsednika Stranke slobode i pravde Borka Stefanovića na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Interesantno je kako se svaki put kada predsednik govori o bezbednosti zemlje pojave dežurni tumači njegovih govora da objasne šta sme, a šta ne bi smeo da kaže. Govoriti o potrebi naoružavanja u svetu u kome svakoga dana negde izbije rat predstavlja realnost i osnovnu potrebu i hvala Bogu što blokaderi nisu na vlasti, jer bi Srbija bila apsolutno nepripremljena za izazove sa kojim se svet suočava, jer oni i ne razumeju šta bi država u takvim okolnostima trebalo da radi - napisao je Jovanov na Iksu.

Teza da o naoružavanju niko u svetu to ne govori javno je laž, jer apsolutno sve velike sile poslednjih godina otvoreno govore o povećanju vojnih budžeta, proizvodnji municije i jačanju vojnih kapaciteta, dodaje.

- Razlika je samo u tome što kod nas svaka reč o bezbednosti postaje povod za političku histeriju istih onih koji su u cilju dodvoravanja gazdama spolja uništili vojsku ove zemlje. Ako predsednik Vučić kaže da je upozoravao na potrebu da se nabave granate i municija, to nije poziv na rat, nego poziv na spremnost za situaciju koja može da se desi - naglašava Jovanov.

Odgovorna država ne živi u nadi da će svet biti hipi komuna u kojoj će ljudi da se drže za ruke i pevaju o miru, nego se u miru priprema za najgori scenario, dodaje on.

- Ali bi bilo iluzorno očekivati da razumeju oni koji su ovu državu uništavali i politički i ekonomski i vojno i na svaki drugi način. Jedino o čemu su ikada brinuli su njihovi lični interesi, a Srbija im je bila samo sredstvo za njihovo ostvarivanje. Zato i danas, baš ovakvim javnim lupetanjem, pokazuju da njihov dolazak na vlast ne bi značio samo opasnost od otimanja narodnog novca, već bi to bio i ogroman bezbednosni rizik za državu i njene građane - podvukao je Jovanov.

Inače, Stefanović je predsednika Vučića optužio da se "ukazao kao nekakva ptica zloslutnica i govorio o tome kako se nismo dovoljno naoružali na vreme i kako je on govorio ali ga njegovi nisu slušali oko nabavke granata i municije".

- Užasno je i veoma opasno što je suveren naše zemlje čovek koji očigledno više nema kontrolu nad sponom između misli i jezika i koji ne može da prihvati da se on ne pita oko rata na Bliskom istoku, kao ni oko bilo čega drugog na međunarodnoj sceni jer, eto, nije surovi svet prepoznao Bizmarka iz Centralne otadžbinske uprave u Zemunu - napisao je Stefanović i dodao: