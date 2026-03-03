Slušaj vest

Jedno od njih ticalo se i letova iz Dubaija i naših građana koji očekuju povratak odande. 

- Mnogo ljudi hoće odande, ali morate da znate da to zavisi od sukoba, lete li rakete ili ne, ne možemo da se igramo životima ljudi, prvu priliku smo iskoristili... Imamo ubedljivo najveću flotu u regionu, ponudili smo i BiH da vraćamo zajedno i Bošnjake, Srbe i Hrvate...

Vučić je dodao i da ovi što su išli na sunčanje u Dubai a on već mesec dana govori da će biti rata, sad traže pomoć države. Naglasio je i da je beskrajno zahvalan Emiratima koji su naše građane tamo primili, rekli da će da snose deo troškova...

Kurir.rs

