Poljoprivrednik blokader Slobodan Stanimirović pridružio se istomišljenicima iz blokaderskih redova i poslao poruku mržnje ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću koji se trenutno nalazi u bolnici zbog zdravstvenih problema.

Naime, u javnost je isplivao snimak gde Stanimirović tokom blokada snima svoje saborce, a onda i sam sebe i govori:

"Pogledaj me, Ivice, nećeš još dugo".

Sve to uz širok osmeh, dok se u pozadini čuje smeh i ostalih prisutnih.

Ministar Lončar izjavio je da je zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova i predsednika Socijalističke partije Srbije bolje nego što je bilo, dodajući da ima razloga za optimizam, ali i da se nastavljaju mere intenzivnog lečenja i terapije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je jutros Dačića u KCS.