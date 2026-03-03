Slušaj vest

Ministru unutrašnjih poslova Srbije Ivici Dačiću, koji je prošle srede uveče hospitalizovan na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške upale pluća, stiže podrška i reči ohrabrenja sa svih strana, a sada je došla i u vidu muzičke numere u kojoj se poručuje - "ne treba nam mržnja u ovim teškim satima, neka se slože ruke u molitvi tihoj!".

Rep pesmu sa elementima folka podelio je državni sekretar u MUP-u Srbije i predsednik Izvršnog odbora SPS Vladan Zagrađanin na svom Fejsbuk profilu.

"Hvala ljudima koji su ovo napisali i otpevali", napisao je Zagrađanin u objavi, a njegovi pratioci podržali su poruke iz pesme naglašavajući kako je to ono što je građanima Srbije danas potrebno - sloga, bez podela i poruka mržnje, kojima svedočimo već duže vreme od strane blokadera.

Vladan Zagrađanin Foto: Damir Dervišagić

Prethodnih dana su blokaderi, podsećamo, dok se ministar Dačić borio za život, pozivali na njegovu smrt.

Ovo je deo teksta pesme:

"U sobi beloj gde mašine pevaju tiho, leži čovek što je nosio tere godinama,

pluća mu bore se, kiseonik je dragocen, ali srce još kuca, uporno, nepredano.

Neka se podele zaborave na tren, ćaci i blokaderi, levi, desni, svi

svi smo samo ljudi kad tama priđe blizu, kad dah postane broba, a noć preduga.

Ne treba nam mržnja u ovim teškim satima, ne treba kletve kad neko leži na ivici,

neka se slože ruke u molitvi tihoj, neka se pomoli svako ko ima dušu živu.

Ivice, drži se, borac si ti stari, kroz oluje si prošao, kroz vatre i led!

Srbijo moja, bar sad budi jedna, u tišini bolničkih hodnika u molitvi noćnoj..."

Pesmu možete da čujete u snimku ispod:

Kako je jutros Kurir ekskluzivno objavio, predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je Dačića u Kliničkom centru Srbije. Poseti je prisustvovao i ministar zdravlja Zlatibor Lončar.