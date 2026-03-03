Slušaj vest

Kineski predsednik Si Đinping uputio je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću čestitku povodom rođendana. 

U čestitki se navodi:

- Uvaženi predsedniče,

dozvolite mi da Vam uputim srdačne čestitke i lepe želje povodom Vašeg rođendana.

Visoko cenim to što se, pod Vašim vođstvom, Srbija pridržava nezavisnosti i samostalnosti, odlučno brani državni suverenitet i nacionalno dostojanstvo, te snažno čuva ekonomski razvoj i društvenu stabilnost.

Prošle godine smo se sastali dva puta, razmenili mišljenja o odnosima Kine i Srbije i o pitanjima od zajedničkog interesa, te postigli široki konsenzus. Vi ste pouzdan prijatelj kineskog naroda, koji dosledno i čvrsto podržava vitalne interese i razume glavne zabrinutosti kineske strane. Pod našim zajedničkim usmeravanjem, izgradnja zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri, ostvarila je pozitivan napredak, a čelično prijateljstvo dve zemlje dublje je ukorenjeno u srcima naših naroda.

Pridajem veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa i spreman sam da sa Vama ulažem zajedničke napore da nastavimo da jačamo strateško usmeravanje i kontinuirano otkrivamo potencijal za praktičnu saradnju, kako bismo još više doprineli blagostanju naroda naših dveju zemalja.

Radujem se ponovnom susretu sa Vama. Želim Vam dobro zdravlje i sve najbolje - naveo je Si Đinping u čestitki.

Inače, kineski predsednik je čestitku svojeručno potpisao, što inače nije običaj po protokolu u Kini.

