Slušaj vest

Milica Nikolić, narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, komentarisala je na svom X nalogu naslovu stranu Nove u kojoj su istakli reči zamenika predsednika Stranke slobode i pravde Borka Stefanovića, da predsednik Srbije Aleksandar Vučić trebalo da "pokuša da ućuti, naroćito o stvarima koje dokazano ne razume i za koje nikako nije nadležan".

- Znači da ućuti vrhovni komandant zahvaljujući kome je srpska vojska nikad opremljenija i zahvaljujući kome danas živimo u miru?! - upitala je poslanica Nikolić, pa dodala:

- A, da blebeće ofarban Đilasov fifi koji, posle postavljanja granice između Srba, može jedino da bude nadležan da Piculi pere noge. I, u to se jedino razume!

Ne propustitePolitika"BOG DA IH POŽIVI... ONI POJMA NEMAJU" Vučić o Orbanu i lokalnim izborima 29. marta: Toliko se neozbiljno bave politikom, takve antitalente u životu nisam video
WhatsApp Image 2026-03-03 at 12.44.07.jpeg
InfoBizVučić najavio subvencije za naftu usred situacije na Bliskom istoku: Ne smemo da dozvolimo da cene podivljaju, to niko neće moći da plati
WhatsApp Image 2026-03-03 at 12.44.05.jpeg
Politika"HRVATI NE VOLE DA VIDE SNAŽNIJU SRBIJU" Vučić o izjavi hrvatskog ministra odbrane: Odavno je njihova meta, ali postaje neosvojiva tvrđava
WhatsApp Image 2026-03-03 at 12.44.01.jpeg
Politika"RAZGOVARAO SAM S KRALJEM BAHREINA" Predsednik Vučić razgovarao sa još jednim od najmoćnijih lidera sveta posle serije napada na Bliskom istoku
Razgovarao sam sa kraljem Bahreina Hamadom bin Isom el Kalifom povodom ozbiljne bezbednosne sit2.jpg