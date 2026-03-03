Politika
"DA UĆUTI VRHOVNI KOMADANT ZBOG KOG ŽIVIMO U MIRU?" Milica Nikolić oštro reagovala na izjave Stefanovića: Borko može jedino da bude nadležan da Piculi pere noge
Milica Nikolić, narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, komentarisala je na svom X nalogu naslovu stranu Nove u kojoj su istakli reči zamenika predsednika Stranke slobode i pravde Borka Stefanovića, da predsednik Srbije Aleksandar Vučić trebalo da "pokuša da ućuti, naroćito o stvarima koje dokazano ne razume i za koje nikako nije nadležan".
- Znači da ućuti vrhovni komandant zahvaljujući kome je srpska vojska nikad opremljenija i zahvaljujući kome danas živimo u miru?! - upitala je poslanica Nikolić, pa dodala:
- A, da blebeće ofarban Đilasov fifi koji, posle postavljanja granice između Srba, može jedino da bude nadležan da Piculi pere noge. I, u to se jedino razume!
