Milica Nikolić, narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, komentarisala je na svom X nalogu naslovu stranu Nove u kojoj su istakli reči zamenika predsednika Stranke slobode i pravde Borka Stefanovića, da predsednik Srbije Aleksandar Vučić trebalo da "pokuša da ućuti, naroćito o stvarima koje dokazano ne razume i za koje nikako nije nadležan".