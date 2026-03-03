Slušaj vest

„I Rumuni i Mađari i Slovaci i Srbi i Romi – to je bila i ostala Kovačica, sa svim svojim selima. Primer sloge i zajedništva koje je neophodno da sela budu uređena i primamljiva mladim ljudima da u njima ostanu, a nekima i iz drugih delova Srbije da se u njima trajno nastane“, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić u današnjoj poseti opštini Kovačica u Južnobanatskom upravnom okrugu i susretu sa meštanima sela ove multikulturalne opštine.

Poseta je započeta u selu Uzdin, jednom od ukupno sedam naselja Kovačice, u kome živi oko 1.700 stanovnika. U prostorijama Doma kulture ministar se sastao sa stanovnicima Uzdina i okolnih sela, kao i predstavnicima lokalne samouprave na čelu sa predsednikom Petrom Višnjickim. Tokom otvorenog razgovora meštani su ukazali na dosadašnja ulaganja i potencijale za dalji razvoj svoje sredine, ali i ono što je potrebno uložiti. Kao neophodno istakli su adaptaciju Doma kulture u Uzdinu, koji je od posebnog značaja jer okuplja veliki broj sekcija, u njemu se redovno organizuju izložbe i priredbe. U selima Kovačice stanovništvo se pretežno bavi poljoprivredom i stočarstvom, a posebno su ponosni na tradiciju naivnog slikarstva koja se i danas neguje.

„Zahvalni smo na svakom programu Ministarstva za brigu o selu koji našoj maloj opštini donosi vidljiv boljitak, a i mi kao lokalna samouprava trudimo se da sav raspoloživ novac uložimo u bolji kvalitet žitelja naših sela“ izjavio je Petar Višnjički, predsednik opštine Kovačica.

Ministar je posetu nastavio u selu Debeljača, gde je obišao jednu od 23 porodice koje su se u opštini Kovačica skućile zahvaljujući Programu dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Bračni par Roksandra Urošević i Saša Miljković, sa dvoje male dece - ćerkom od pet godina i sinom od godinu i po dana, svoj novi dom pronašli su u ovom selu. Kuća ima 133 kvadrata i nalazi se na placu od 7,7 ari.

„Ovaj program nam je promenio život, premostio najveći i najteži stepenik. Pre nego što smo dobili kuću živeli smo kao podstanari i da nije bilo ove pomoći, ne bismo mogli da priuštimo sopstveni dom. Iako sam rođena beograđanka i do udaje sam živela u prestonici, obožavam selo, prostor, mir i zdraviji način života i ne bih se vraćala u grad. Kuća je prostrana, plac veliki i imamo mnogo mogućnosti, posebno za povrtarstvo kojim nameravam da se bavim“, rekla je Roksandra Urošević, dodajući da su za Program naseljavanja seoskih kuća saznali od drugih porodica iz Debeljače, jer je samo u ovom selu dodeljeno devet kuća sa okućnicom.

Ministar je u Kovačici danas obišao i Dobrovoljno vatrogasno društvo Uzdin. „Naše društvo okuplja oko stotinu i pedeset članova i veoma je aktivno jer je tokom letnjih meseci, naročito u vreme žetve, rizik od požara povećan. Objekat vatrogasnog doma zahteva uređenje, a vozilu je neophodan remont, pa nas je obradovao najavljeni program Ministarstva za brigu o selu namenjen ovakvim društvima, jer su ona od izuzetne važnosti za sigurnost naših sela“, rekao je Marćel Sekulić, predsednik Mesne zajednice Uzdin.