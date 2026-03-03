Slušaj vest

Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac pokušala je da bez prethodnog predloga Visokog saveta tužilaštva (VST), na svoju ruku, na drugi mandat progura za predstavnika Srbije u Evrodžastu svoju saradnicu, tužiteljku Gordanu Janićijević.

Naime, o predlogu za upućivanje tužioca u ovu evropsku instituciju za međunardnu pravnu saradnju odlučuje VST, ali je Dolovac to prenebregla i uputila predsedniku Vlade Srbije direktan dopis kojim traži hitno postavljanje Janićijevićke u Evrodžast, saznajemo od dobro obaveštenog izvora iz pravosuđa.

- Na prethodne dve redovne sednice VST upućivanje Janićijevićke jeste bilo na dnevnom redu, ali su članovi Saveta imali i svoje predloge za kandidate insistirajući na transparetnosti prilikom odabira i odlučivanja o upućivanju u Evrodžast - podseća naš izvor.

Međutim, pošto je shvatila da nema podršku za upućivanje Janićijevićke, Dolovac se odlučila da samoinicijativno piše predsedniku Vlade i preskoči VST, čime je, kako smatra naš izvor, zašla u zonu nesavesnog rada i eventualne krivične odgovornosti.

