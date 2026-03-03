ZAGORKA DOLOVAC POKUŠALA DA BEZ ODLUKE VST PROGURA SARADNICU U EVRODŽAST: Uputila dopis kojim traži hitno postavljenje!
Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac pokušala je da bez prethodnog predloga Visokog saveta tužilaštva (VST), na svoju ruku, na drugi mandat progura za predstavnika Srbije u Evrodžastu svoju saradnicu, tužiteljku Gordanu Janićijević.
Naime, o predlogu za upućivanje tužioca u ovu evropsku instituciju za međunardnu pravnu saradnju odlučuje VST, ali je Dolovac to prenebregla i uputila predsedniku Vlade Srbije direktan dopis kojim traži hitno postavljanje Janićijevićke u Evrodžast, saznajemo od dobro obaveštenog izvora iz pravosuđa.
- Na prethodne dve redovne sednice VST upućivanje Janićijevićke jeste bilo na dnevnom redu, ali su članovi Saveta imali i svoje predloge za kandidate insistirajući na transparetnosti prilikom odabira i odlučivanja o upućivanju u Evrodžast - podseća naš izvor.
Međutim, pošto je shvatila da nema podršku za upućivanje Janićijevićke, Dolovac se odlučila da samoinicijativno piše predsedniku Vlade i preskoči VST, čime je, kako smatra naš izvor, zašla u zonu nesavesnog rada i eventualne krivične odgovornosti.