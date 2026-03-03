Slušaj vest

Blokaderka i lažna ekološkinja Ljiljana Bralović ponovo preti i to predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću.

Naime, oglasila se na Fejsbuku i uz tekst okačila i sramnu karikaturu na kojoj Zlatko Kokanović ubija predsednika Vučića, kao da je to normalna, društveno prihvatljiva stvar želeti nečiju smrt, pozivajući na ovaj način da se predsednik satanizuje, a poziv na njegov linč unormali!

- Prvo smo ustali protiv Rio Tinta, rekli ste to je politika, da smo strani plaćenici, malo evropski, malo ruski, zavisi sa koje strane je vetar duvao. Stali smo uz studente, hranili ih, pratili, dočekivali i ispraćali. Rekli ste da smo Piculine ustaše. Digli smo se da se borimo za srpskog seljaka. Tukli ste nas i zatvarali! Ipak smo smrtno ranili troglavu aždahu! Još malo mlati repom i bljuje vatru ali je na izdisaju! Idemo još jače, složenije i upornije! Sunce slobode samo što nije izgrejalo - napisala je, uz sramnu karikaturu.

Objava Liljane Bralović Foto: Printscreen Facebook

Raspeće kao sunovrat!

Mržnja nije i nikada neće biti politički alat, jer smo svedoci sve više objava i poruka blokadera koji ne samo da prelaze granicu političke kritike, već direktno i indirektno pozivaju i veličaju nasilje, kao i fizički napad na političke protivnike.

Pre samo nekoliko dana smo bili svedoci raspeća lutke sa likom predsednika Srbije u Nišu, u performansu u kom nisu videli ništa loše! A samo su time pokazali svoj sunovrat, jer ni predsednik, ni bilo koji drugi građanin, ni član njihovih porodica ne sme da bude meta pretnji i uvreda — i ne, ne smemo se navikavati da je ovo uobičajena stvar, jer za razliku od drugih država u svetu gde se takve stvari drastično kažnjavaju — mi kao društvo ne smemo da prestanemo da se protiv toga bunimo.

Foto: Radule Perisic/ATAImages

Pozivi na ubistvo kao "dobar dan!"

Samo juče je uhapšen Predrag S. (58) iz Gnjilana koji je pozvao na nasilnu promenu ustavnog uređenja, kroz objavu na društvenoj mreži u kojoj je, između ostalog, naveo da "predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić — čipovani homoseksualac, nabili bi ga na kolac obesili naglavačke na čekrk rastrgli i spalili na lomači u prevratu u Srbiji policiji i narodu sprema masovne grobnice".

Da li je ovo nešto što biste želeli da pročitate o sebi ili članu porodice?!

Svakako da ne!

Dvojica muškaraca, D. R. (50) i M. R. (42) iz Kraljeva, uhapšeni su nedavno zbog pripremanja državnog udara, a kako je Kurir pisao, dogovarali su najavku oružja za ubistvo predsednika, njegove supruge i dece, kao i napad na policajace, tako što bi im naneli telesne povrede.

Snimak osumnjičenih za planiranje ubistva Aleksandra Vučića Izvor: Mup Srbije

Prema prvim informacijama, obojica su ranije osuđivana.

Prema nezvaničmnim informacijama, M.R. je osuđivan u Crnoj Gori za nošenje oružja za šta nije imao dozvolu, dok je u Francuskoj osuđivan zbog krađa.

- D.R. je osuđivan zbog napada na službeno lice u vršenju dužnosti - rekao je izvor upoznat sa slučajem.