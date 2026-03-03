LICEMERJU I BESKRUPULOZNOSTI ŠOLAKOVIH MEDIJA NEMA KRAJA! Poziv na ubistvo predsednika Vučića za njih je "umetničko izražavanje"?!
Blokaderi probijaju sve granice - i ukusa, i morala, i obzira...
Ne samo što su "razapeli" predsednika Srbije Aleksandra Vučića na blokaderskom okupljanju u Nišu, već sad to nazivaju "umetničkim izažavanjem".
Naime, licemerju Šolakovih medija nema kraja, pa je na naslovnoj strani "Danasa" osvanuo naslov "Atak vlasti na umetničko izražavanje", što se odnosi upravo na razapetu lutku predsednika Vučića?!
Dakle, za njih tako očigledan poziv na ubistvo predsednika - razapinjanje i spaljivanje - predstavlja "umetničko izražavanje"! I još mi smeta kad neko osudi takvu njihovu brutalnost i bezobzirnost.
Naravno, takav stav imaju kada napadaju predsednika Vučića, što čine iz dana u dan. A šta bi bilo da neko "razapne" nekog od blokadera? Naravno, odmah bi zakukali i pozvali NATO da opet bombarduje Srbiju!