Blokaderi probijaju sve granice - i ukusa, i morala, i obzira...

Ne samo što su "razapeli" predsednika Srbije Aleksandra Vučića na blokaderskom okupljanju u Nišu, već sad to nazivaju "umetničkim izažavanjem".

WhatsApp Image 2026-03-03 at 21.18.25.jpeg
Foto: Printscreen

Naime, licemerju Šolakovih medija nema kraja, pa je na naslovnoj strani "Danasa" osvanuo naslov "Atak vlasti na umetničko izražavanje", što se odnosi upravo na razapetu lutku predsednika Vučića?!

Dakle, za njih tako očigledan poziv na ubistvo predsednika - razapinjanje i spaljivanje - predstavlja "umetničko izražavanje"! I još mi smeta kad neko osudi takvu njihovu brutalnost i bezobzirnost.

WhatsApp Image 2026-03-03 at 21.18.25 (1).jpeg
Foto: Printscreen

Naravno, takav stav imaju kada napadaju predsednika Vučića, što čine iz dana u dan. A šta bi bilo da neko "razapne" nekog od blokadera? Naravno, odmah bi zakukali i pozvali NATO da opet bombarduje Srbiju!

Aleksandar Vučić Niš
2026-03-02 09_57_47-Blokaderi razapeli Vučićevu lutku u Nišu _ Kurir.jpg
Nikola Selaković
Milenko Jovanov (28).jpeg
vucic meg.jpg