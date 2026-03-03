Slušaj vest

Blokaderi probijaju sve granice - i ukusa, i morala, i obzira...

Ne samo što su "razapeli" predsednika Srbije Aleksandra Vučića na blokaderskom okupljanju u Nišu, već sad to nazivaju "umetničkim izažavanjem".

Foto: Printscreen

Naime, licemerju Šolakovih medija nema kraja, pa je na naslovnoj strani "Danasa" osvanuo naslov "Atak vlasti na umetničko izražavanje", što se odnosi upravo na razapetu lutku predsednika Vučića?!

Dakle, za njih tako očigledan poziv na ubistvo predsednika - razapinjanje i spaljivanje - predstavlja "umetničko izražavanje"! I još mi smeta kad neko osudi takvu njihovu brutalnost i bezobzirnost.

Foto: Printscreen