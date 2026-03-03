Slušaj vest

Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević reagovao je na objavu blokaderke Ljiljane Bralović na Fejsbuku u kojoj je sramna karikatura na kojoj Zlatko Kokanović ubija predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Izopačeni bezumnici nastavljaju svoju besramnu kampanju dehumanizacije Aleksandra Vučića, nakon raspeća skrnaveći ikonografiju Svetog Đorđa u vaskršnjem postu. Ne zna se ko je otrovnija aždaja koja kidiše na Srbiju - Bralovićka ili Kokanović. Narod ne podnosi one koji zavade braću i na kraju će sve ljute guje poraziti istinski Pobedonosac", napisao je Vučević na društvenoj mreži X.

