NE MOGU OČIMA DA SE GLEDAJU! ĐORĐE VUKADINOVIĆ UKAZUJE NA SVAĐE MEĐU BLOKADERIMA: Ima čarki na lokalu, teško je zamisliti da će se složiti na republičkom nivou
Politički analitičar Đorđe Vukadinović, urednik Nove srpske političke misli, ocenio je da među blokaderima, uključujući opoziciju i blokadere sa fakulteta, vlada velika nesloga, praktično poručivši da ne mogu očima da se gledaju ni na lokalu, ni na republičkom nivou.
- Kad me pitaju i kad pričamo o tome za republičke buduće izbore, pa da li treba opozicija da ide u jednoj, dve ili tri kolone... Trenutno, s obzirom na sukobe i svađe i tako dalje, unutar opozicije govorim, rekao sam da je bolje da idu u tri. Pošto ne mogu u jednoj opštini gde su inače slabašni i gde je režim jak kao što jeste u većini ovih opština, ne mogu da se slože oko jedne liste, teško je zamisliti da će se složiti oko jedne za republiku - kazao je Vukadinović.
On je dodao da već "ima čarki po lokalu" između blokadera.
- Zato će referendumska atmosfera, biti možda izraženija sada na lokalu ili bi bar mogla biti ako ne zabrljaju do poslednjeg ovi predstavnici opozicije i studenata i ako se nešto ne posvađaju jer ima čarki po lokalu - kazao je analitičar.