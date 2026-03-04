- Kad me pitaju i kad pričamo o tome za republičke buduće izbore, pa da li treba opozicija da ide u jednoj, dve ili tri kolone... Trenutno, s obzirom na sukobe i svađe i tako dalje, unutar opozicije govorim, rekao sam da je bolje da idu u tri. Pošto ne mogu u jednoj opštini gde su inače slabašni i gde je režim jak kao što jeste u većini ovih opština, ne mogu da se slože oko jedne liste, teško je zamisliti da će se složiti oko jedne za republiku - kazao je Vukadinović.