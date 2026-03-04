Slušaj vest

Politički analitičar Đorđe Vukadinović, urednik Nove srpske političke misli, ocenio je da među blokaderima, uključujući opoziciju i blokadere sa fakulteta, vlada velika nesloga, praktično poručivši da ne mogu očima da se gledaju ni na lokalu, ni na republičkom nivou.

- Kad me pitaju i kad pričamo o tome za republičke buduće izbore, pa da li treba opozicija da ide u jednoj, dve ili tri kolone... Trenutno, s obzirom na sukobe i svađe i tako dalje, unutar opozicije govorim, rekao sam da je bolje da idu u tri. Pošto ne mogu u jednoj opštini gde su inače slabašni i gde je režim jak kao što jeste u većini ovih opština, ne mogu da se slože oko jedne liste, teško je zamisliti da će se složiti oko jedne za republiku - kazao je Vukadinović.

On je dodao da već "ima čarki po lokalu" između blokadera.

- Zato će referendumska atmosfera, biti možda izraženija sada na lokalu ili bi bar mogla biti ako ne zabrljaju do poslednjeg ovi predstavnici opozicije i studenata i ako se nešto ne posvađaju jer ima čarki po lokalu - kazao je analitičar.

Ne propustitePolitikaLJUDI SU SE OHLADILI OD STUDENTSKOG BLOKADERSKOG POKRETA! Đorđe Vukadinović: "To ne sme da se kaže, ali razočarali su se" (VIDEO)
Đorđe Vukadinović
Politika"VUČIĆ DINSTA NAS, A NE MI NJEGA" Potop blokaderskog pokreta na N1, Vukadinović ih razneo istinom: Vlast nije ugrožena!
Đorđe Vukadinović
PolitikaVUKADINOVIĆ SRUŠIO BLOKADERSKI MIT! "Vučić nije pao, nemojte da se samozavaravate" (VIDEO)
puls clean.00_19_45_08.Still002.jpg
Politika"OGRAĐIVANJE STUDENATA BLOKADERA OD DRUGIH IMA NEŠTO SEKTAŠKO U SEBI" Vukadinović: Za 12 godina video sam tri smene opozicije i nijednu smenu vlasti! (VIDEO)
Đorđe Vukadinović