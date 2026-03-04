"I razumem ja tebe, Aco, što ti imaš averziju prema prasetini. Tvoji preci nisu jeli nikad prasećina, on da ga jede volji, ali prase neće da ga kolje. i još da ti kažem aco ovo - prošle godine si pobedio obojenu revoluciju, svaka ti čast. Bravo, majstore! Ali povedi računa, ove godine izgleda ti sledi seljačka buna, a kad se digne kuka i motika tada nastane vrlo gadna erotika , nije ta vaša bolesna i nastrana, već zdrava prirodna i mnogo za*ebana", poručio je Stanimirović.

"Aca Srbin ima dilemsku stavku među Srbim. Jedni ga zovu Aco Srbine, to je jedna dilema, drugi ga zovu Aco šiptare, to je dakle nepodeljeno stanje. Meni je malo degutantno da mene Srbina zovu Srbinom, kao kad bi ja mesecu govorio 'o meseče, meseče', šta će da mi kaže - 'pa mesec sam, nisam zvezda danica'. Tu dakle ima ta dilema da li je on Srbin ili nije, jer ja sabiram ono što se priča i ovi drugi koji mu govore da je šiptar. Ja nisam pobornik nijednog, znači ja sam samo to uzeo kao dilemu i mogućnost da je jedno ili drugo, i onda sam ja prihvatajuči da je Srbin, ima srpsko prezime, majka mu je Srpkinja, prihvatio taj deo i uzeo sam da ukomponujem jedne i druge, da napravimo kompromis, da ne bude razdeljen srpski narod, bar ne po tom pitanju. I onda sam ubacio taj segment gde sam rekao tvoji preci nisu jeli prasećina", pričao je Stanimirović dok ga je voditelj sa osmehom slušao.