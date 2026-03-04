Slušaj vest

U emisiji "Dobar, loš, zao" koja se emituje na Novoj TV Dragana Šolaka, voditelji Marko Vidojković i Nenad Kulačin zatražili su da Sjedinjene Američke Države intervenišu u Srbiji kao u Iranu, dok predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću priželjkuju sudbinu ubijenog ajatolaha Hamneia!

- On (Vučić) sada vidi da narod Irana slavi što je ubijen ajatolah - rekao je Kulačin, na šta se Vidojković nadovezao:

- Nenade, izvini, ali ja sam gledao snimke prepunih trgova na kojima ljudi plaču. Mani me. Ne bi Iran imao takvu vlast da jedan deo naroda nije to zaslužio.

Potom je Kulačin izjavio:

- Ja nisam siguran da bi u Srbiji... da u Srbiji ne bi bilo malo ljudi koji bi plakali kad Vučić ne bi bio na vlasti. Ima on ove... neće baš svi da preteknu, u smislu da pređu na drugu stranu. Pa nisu svi ti naprednjaci preletači.

Šolakovi blokaderi traže da Amerika interveniše u Srbiji kao u Iranu, a Vučiću žele sudbinu ubijenog ajatolaha Izvor: Društvene mreže

Zavisi na koji način ga neće biti na vlasti, kazao je Vidojković.

- Znači, ako ga uhapse stranci jer mi ne možemo, kao što Tramp misli da treba pomoć ovim Irancima, pa da izbombarduje tamo sve živo i sad će oni nekako da naprave novu vladu, nisam siguran da će to ići, tj. siguran sam da neće ići tako kako je rečeno. Isto tako neko može da kaže ali sa više prava, mi vidimo da ovde tužilaštvo u Srbiji... policija neće da hapsi, dajte da mi pripomognemo malo, moramo da skleptamo vrh mafije i tako. Tako da, ako se to desi, ja mislim da će svi da skaču od veselja, i ovi njihovi - rekao je Vidojković.