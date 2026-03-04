Slušaj vest

Lidera Demokratske strane Srđana Milivojevića  napao je i Đorđe Stanković, poslanik Narodnog pokreta Srbije, čiji je lider Miroslav Aleksić.

Stanković je demokrate optužio da su populisti i da politički štete opoziciji.

"Ja, eto, u ovom trenutku te ideje i viziju koju ima Zoran Đinđić ne prepoznajem u nekim predstavnicima Demokratske stranke. Oni se, nažalost, iako kroz neku doslednost, uglavnom bave razjedinjenjem opozicije. I to je nešto što je bio i moj utisak posle onog 'Utiska nedelje', jer bez obzira na to što se tu krije iza nekih dobrih namera, mislim da postoji velika šteta koja se pravi i to na obe strane", rekao je Stanković na zrenjaninskoj KTV.

"Ne može bilo ko da nam kaže 'nemojte više da se bavite tim poslom', a to je nešto što nažalost trenutno čujemo od određenih političkih aktera. S druge strane, oni prave štetu među studentima zato što pokušavaju da prisvoje taj narativ kako su oni njihovi zaštitnici, a ja sve češće čujem ograđivanje od toga, od onih koji prisvajaju studentsku aktivnost. Nije potreban nikakav posrednik. Imam često utisak da se mi branimo od nekog narativa da li mi treba da učestvujemo u političkom životu ili ne i Demokratska stranka kroz čist populizam voli da to prezentuje. U ovom slučaju Demokratska stranka zbunjuje ponekad javnost i to je ono što je meni žao", istakao je Stanković.

