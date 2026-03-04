Slušaj vest

Bivši medijski koordinator Novog DSS-a Uroš Piper oglasio se putem društvene mreže X i tim putem naveo da sve ovo što se dešava u svetu budi bojazan kod svakog normalnog čoveka, da su teška vremena i da je nezamislivo da se u takvim vremenima pruži podrška nekome o opozicionara u Srbiji.

-E sad, zamislite u tim teškim vremenima da neko da podršku Zlatku Kokanoviću, Pavlu Grboviću, Goranu Ješiću, Milošu Jovanoviću. Zamislite tim analfabetama u svakom smislu i ljudskom i političkom da neko da podršku", rekao je Piper.

Postavio je pitanje građanima da li mogu da zamisle Pavla Grbovića kao nekog ministra u Vladi Srbije koji ide da razgovara sa Sergejem Lavrovim u Moskvi ili da zamisle engleski Miloša Jovanovića koji razgovara sa Markom Rubiom u Vašingtonu ili Zlatka Kokanovića koji ide u Brisel da razgovara.

"On bi verovatno udario nekog tamo, kad bi bio nezadovoljan. To su nezamislive stvari i to građani Srbije znaju. U teškom vremenu, u smutnim svetskim vremenima, ljudi hoće stabilnost, hoće mir za svoju porodicu. Možda nisu nečim najzadovoljniji nečim što uradi vlast, ali kad porede to čime nisu možda nisu najzadovoljniji i hoće stvari da se promene, pogotovu na lokalu, gde ima raznoraznih predstavnika vlasti koji se i na ovakav i onakav način ponašaju, oni bi možda i hteli da vide nešto drugo kad bi videli alternativu, ali vide samo nasilje, jahanje, plivanje, pretnje", istakao je Piper.

Dodao je da će zbog toga ta opcija blokaderska na kraju završiti na "bukvalno desetak odsto".

"Dugo sam mislio da će to biti petnaest ili dvadeset odsto. Zasluženo će završiti toliko i to je previše koliko će osvojiti. Tako da, pamet u glavu, mudro, trezveno i normalno razmišljanje, mir i stabilnost je potrebna građanima Srbije", poručio je Piper.