Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i danas je primao rođendanske čestitke svetskih zvaničnika, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Čestitku je uputio predsednik Azerbejdžan Ilham Alijev, koji je Vučića oslovio kao prijatelja i uputio mu najiskrenije želje povodom rođendana, ističući njegov doprinos jačanju tradicionalnog prijateljstva dve zemlje i unapređenju strateškog partnerstva.

"Izuzetno cenim rezultate moje posete Vašoj zemlji u februaru, naš sastanak, kao i gostoprimstvo i iskren prijateljski odnos koji ste ukazali meni i celoj delegaciji tokom posete. Naši redovni sastanci i kontakti, plodna saradnja i međusobna podrška u okviru međunarodnih organizacija po pitanjima koja se tiču teritorijalnog integriteta i suvereniteta naših zemalja, nesumnjivo spadaju među ključne faktore jačanja naših međudržavnih odnosa", rekao je Alijev.

Vučić i Alijev Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

On je naglasio i značaj intenzivnog političkog dijaloga i saradnje u oblastima trgovine, energetike, investicija, transporta, kulture i drugih sektora.

"Uveren sam da ćemo, u interesu naših država i za dobrobit naših naroda, nastaviti da ulažemo zajedničke napore u dalje jačanje strateškog partnerstva Azerbejdžana i Srbije, koje se zasniva na međusobnom poverenju i podršci. Na ovaj radostan dan, još jednom Vam srdačno čestitam rođendan i želim dobro zdravlje, sreću, uspeh u radu, kao i nastavak dostignuća i novih uspeha u odgovornim aktivnostima za dobrobit i prosperitet prijateljskog naroda Srbije", navodi se u čestitki predsednika Alijeva.

Rođendanske čestitke uputio je i predsednik Kazahstan Kasim Žomart Tokajev, koji je istakao Vučićevu posvećenost reformama i napretku Srbije.

"Kao izuzetan političar sa vizijom, ulažete maksimalne napore na sprovođenju suštinskih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u interesu napretka Srbije. Uveren sam da će Vaše mudro liderstvo i delotvorna politika nastaviti da usmeravaju Vašu zemlju ka još svetlijoj budućnosti", rekao je Tokajev.

Vučić i Tokajev Foto: Instagram Printscreen / Budućnost Srbije

On je podsetio i na nedavnu zvaničnu posetu Astani, ocenivši je kao važnu prekretnicu u bilateralnim odnosima.

"Sa zadovoljstvom se sećam sadržajnih razgovora koje smo vodili tokom Vaše nedavne zvanične posete Astani, koja predstavlja važnu prekretnicu u našim bilateralnim odnosima. Potvrdili smo ambicioznu viziju budućnosti naše saradnje i sa optimizmom gledam na put koji je pred nama. Nadovezujući se na pozitivan zamah ovog plodonosnog susreta, ostajem čvrsto posvećen tome da iskoristimo nove mogućnosti na dobrobit naših naroda. Na ovaj poseban dan, molim Vas, gospodine predsedniče, da primite izraze mog najdubljeg poštovanja i iskrene želje za sreću i blagostanje Vaše porodice, kao i za prosperitet naroda Srbije", navodi se u čestitki predsednika Tokajeva.

Čestitku je uputio i predsednik Slovačka Peter Pelegrini, poželeći Vučiću dobro zdravlje i uspeh u obavljanju dužnosti.

"Sa velikim zadovoljstvom se sećam našeg susreta tokom moje zvanične posete Srbiji u decembru. Srdačan doček i otvoren dijalog koji smo vodili samo potvrđuju izuzetan nivo odnosa između Srbije i Slovačke. Naši razgovori učvrstili su moje uverenje da je u današnjem neizvesnom svetu utoliko dragocenije imati partnera sa kojim nas povezuje ne samo uzajamno poverenje, već i istinska bliskost naših naroda", napisao je Pelegrini.

Vučić i Pelegrini Foto: Petar Aleksić

On je istakao i značaj slovačke nacionalne manjine u Srbiji, kao i podršku Slovačke evropskom putu Srbije.

"U tom kontekstu želeo bih ponovo da istaknem značaj slovačke nacionalne manjine u Srbiji. Upravo naši sunarodnici čine najčvršći, živi most između naših zemalja. Zahvalan sam Vam na ličnoj pažnji i podršci koju kontinuirano pružate slovačkoj zajednici. Poštovani gospodine predsedniče, uveravam Vas da Slovačka Republika ostaje Vaš pouzdan partner i prijatelj. Nastavićemo da dosledno podržavamo ambicije Srbije na njenom putu ka Evropskoj uniji i da se zalažemo za rešenja zasnovana na poštovanju međunarodnog prava. Vaša Ekselencijo, molim da primite iskrene želje za još mnogo uspeha kako na profesionalnom, tako i na ličnom planu, na dobrobit građana Srbije. Radujem se našim narednim susretima i nastavku konstruktivnog dijaloga", navodi se u čestitki predsednika Pelegrinija.

Rođendan je Vučiću čestitao i predsednik Narodne Republike Kine Si Đinping, ističući značaj razvoja kinesko-srpskih odnosa i spremnost za dalje jačanje strateške saradnje.

Vučić i Si Đinping Foto: Instagram/buducnostbijeav

Predsednik Kine je u čestitki Vučiću, koju je svojeručno potpisao, naveo da pridaje veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa i da je spreman da sa predsednikom Srbije ulaže zajedničke napore da bi se nastavilo jačanje strateškog usmeravanja i kontinuirano otkrivanje potencijala za praktičnu saradnju, kako bi još više doprineli blagostanju naroda dveju zemalja.