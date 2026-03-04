Slušaj vest

Iako su im usta puna "demokratije", "pravne države" i "evorpskih vrednosti", blokaderski mediji ne samo da već dugo vode aktivnu kampanju dehumanizacije predsednika republike Aleksandra Vučića i njegove porodice, već, kada se javnost opravdano pobuni što uporno satanizuju ili pozivaju na ubistvo šefa države, uvek se potrude i da nađu "opravdanje" za to.

Sa druge strane, ako blokadere neko makar i popreko pogleda, u Šolakovim medijima odmah se na sav glas priča i piše o "prtisku i zastrašivanju ražima" i "gušenju slobode medija".

Foto: Printscreen

Tako, na naslovnoj strani "Danasa" je osvanuo naslov "Atak vlasti na umetničko izražavanje", što se odnosi upravo na razapetu lutku predsednika Vučića.

Dakle, za njih tako očigledan poziv na ubistvo predsednika kao što su razapinjanje i spaljivanje jednog čoveka, predstavlja "umetničko izražavanje"!? A povrh svega, izgleda da im veoma smeta kada ovakva brutalnost i bezobzirnost naiđe na osude.

Marko Matić, izvšrni direktor Centra za odgovorne medije, ocenjuje za Kurir da je u slučaju otvorenih i nesrkivenih poziva na ubistvo predsednika Republike, na delu "pokušaj relativizacije, pa čak i zamene teza od strane Šolakovih medija".

Marko Matić Foto: Kurir Televizija

- To predstavljaju još jedan u nizu dokaza da je reč o propagandnoj mašineriji, a ne sredstvima informisanja građana. Performansi koji predstavljaju otvorene ili dvosmislene pozive na nasilje ne predstavljaju nikakav izraz umetničke slobode, već ozbiljan vid kršenja zakona sa dalekosežnim i opasnim posledicama. Upravo ovaj slučaj pokazuje koliko je važno da se kao društvo na organizovan i sistematičan način suprotstavimo ovakvim pojavama i u politički diskurs vratimo normalan i na pravilima civilizovane debate zasnovan dijalog - kaže Matić.

Podsećamo, za samo četiri dana predsedniku Srbije su upućene četiri jezive, monstruozne pretnje u kojima blokaderi prizivanju njegovu ili smrt nekog od članove predsednikove porodice!