Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović oštro je ragovala na karikaturu na kojoj ubijaju predsednika Aleksandra Vučića, ističući da je to opomena sa kakvim umovima u Srbiji imamo posla, ali i podsetnik protiv čega se moramo boriti.

"Nije Ljiljana Bralović nikakva ekološka aktivistkinja kako se predstavlja, već puki bezbožnik i bezumnik, osoba koja nema granicu kada je reč o mržnji prema svima koji ne misle kao ona", istakla je Mesarovićeva na Instagram nalogu.

Dodala je da nije davno bilo kad su nam sveštenike zatvarali i kada su nam dedovi stradali zbog ispovedanja vere Hristove.

"Danas je došlo još jezivije vreme jer su potomci onih kojima je pravoslavna vera strana našli za pravo da otvoreno ismevaju i ponižavaju najpre Hristove muke, a danas vidimo i Svetog mučenika Đorđa Pobedonosca igrajući se tako s gotovo polovinom verujućeg srpskog naroda kome je to krsna slava, ali i sa svima onima koji su hrišćani", naglasila je Mesarovićeva.

Kako je navela u objavi, Zlatko Kokanović je kriminalac koji gazi organe reda, osoba koja je lažni ekolog i prevaranat i koji se konačno našao na mestu na kom treba da bude - iza rešetaka.

"Neće takvi poput Bralovićke ni Kokanovića nikada biti većina u ovoj zemlji jer su ogrezli u svojoj mržnji i nemoći. Ovakve karikature su opomena svima nama s kakvim umovima imamo posla. One su po ko zna koji put podsetnik protiv koga i protiv čega se moramo boriti. Jer dobro će uvek pobediti zlo i uvek će dobro nadvlati zlo!", poručila je ministarka.