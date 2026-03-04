Slušaj vest

Visoki savet tužilaštva (VST) u petak 6. marta bi treblo da odluči da li će i koji javni tužioci nakon 11. marta biti ponovo upućeni na tri godine u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) i Javno tužilaštvo za ratne zločine (JTRZ). Tužioci u ovim tužilaštvima, podsetimo, imaju duplo veće plate u odnosu na kolege u drugim tužilaštvima u Srbiji koje imaju duplo više predmeta, a naročito u višim tužilaštvima u Beogradu i Novom Sadu.

Odluka o upućivanju je prošlog meseca početkom primene izmena Zakona o javnom tužilaštvu prešla u nadležnost VST, dok je prethodne tri godine o tome isključivo po diskrecionim merilima koja su, prema rečima sagovornika iz pravosuđa, bili poslušnost i lojalnost, odlučivala vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac.

- Dolovac sada pokušava uz pomoć pojedinih medija i svojih poslušnika da stvori lažnu sliku u javnosti o katastrofi koja će nastati ako tužioci koje je ona uputila u specijalizovana tužilaštva, posebno u JTOK, ne nastave tamo sa radom kroz upućivanje ili kroz izbor. Oni na svim svojim medijskim glasilima i na društvenim mrežama vode kampanju favorizujući izabranike Dolovac - tobož jer su nezamenljivi, bilo u istragama, bilo na suđenjima koja su u toku - skreće pažnju naš izvor i upozorava da je cilj ove medijsko-pravosudne hajke da se spreči pravično upućivanje, ali i odlučivanje o izboru javnih tužilaca u JTOK, sve kako bi Dolovac i dalje zadržavala svoju moć i uticaj na predmete.

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal Foto: Marko Karović

U delu javnosti se, kako podseća sagovornik iz pravosuđa, istovremeno forsira priča o hitnosti izbora u JTOK tužilaca i to upravo onih koji su već favorizovani kroz odluke Dolovac o upućivanju, a koje je donosila bez jasnih i vidljivih merila.

- Na konkurs za izbor u JTOK prijavljeno je 35 javnih tužilaca. Više članova VST na prethodnim sednicama ukazivalo je da se izbor ne može i ne sme sprovesti na brzinu i uz favorizovanje već upućenih tužilaca - podseća naš sagovornik i dodaje da su se u kampanju favorizacije "poslušnika" vrhovne tužiteljke uključili i sami upućeni tužioci u JTOK, performansima na stepeništu zgrade JTOK, dok šef tog tužilaštva Mladen Nenadić s istim ciljem govori na pravnim tribinama.

- JTOK čini više od polovine javnih tužilaca koje je na rad od tri godine, za duplo veće plate i duplo manje posla diskrecionom odlukom uputila Dolovac. Ona je pre nešto više od mesec dana licemerno počelo da se žali što će možda ostati bez 11 upućenih tužilaca - navodi naš sagovornik.

Od tih 11 čak 6 tužilaca je, kako objašnjava, upućeno iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje takođe u ovom trenutku ima 25 tužilaca manje od broja sistematizovanog odlukom Visokog saveta tužilaštva, a koje je pre dve godine nakon ukidanja odredbi o upućivanju i samo bilo ostalo bez čak upućenih 29 tužilaca i radilo sa 30% kapaciteta.

Međutim, izmenjeni tužilački zakoni, odlučivanje o upućivanju stavili u nadležnost kolegijalnog organa - Visokog saveta tužilaštva, koji čini 11 članova, među kojima je i Dolovac po funkciji i koji odluke donosi isključivo dvotrećinskom većinom od 8 glasova.

Podsetimo, odredbe o upućivanju javnih tužilaca iz osnovnih u viša javna tužilaštva na period od tri godine bile su ukinute zakonskim izmenama iz 2023. godine, što je izazvalo dosta problema u radu i funkcionisanju javnotužilačke organizacije, usled nekontinuiranog izbora javnih tužilaca od strane Saveta u protekle dve i po godine.

U tom smislu zakon sada propisuje da javni tužilac može iz opravdanih razloga i uz svoju pisanu saglasnost biti privremeno upućen u drugo javno tužilaštvo istog, neposredno višeg ili neposredno nižeg stepena najduže na tri godine, kao i da može biti ponovo upućen u isto javno tužilaštvo.

Takođe, javni tužilac višeg ili apelacionog javnog tužilaštva može, uz svoju pismenu saglasnost, biti privremeno upućen u javno tužilaštvo posebne nadležnosti (JTOK i JTRZ).

Tužilac koji se upućuje u neposredno više javno tužilaštvo ili u tužilaštvo posebne nadležnosti mora da ispunjava zakonom predviđene uslove za izbor u javno tužilaštvo u koje se upućuje.

Odluku o upućivanju Savet donosi uz prethodno pribavljeno mišljenje glavnog javnog tužioca javnog tužilaštva u koje se upućivanje vrši, a rešenje Saveta mora da bude obrazloženo.