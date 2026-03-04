Politika
SVEČANI PRIJEM: Aleksandru Vulinu uručeno najviše priznanje Alijanse BRIKS
Aleksandru Vulinu uručeno je najviše priznanje Međunarodnog saveza strateških projekata BRIKS na svečanom prijemu povodom obeležavanja desetogodišnjice osnivanja ove organizacije, koji je održan u Moskvi.
Aleksandar Vulin prisustvovao je događaju kao počasni gost, na lični poziv predsednice Međunarodnog saveza strateških projekata BRIKS, Larise Zelencove. Svečanost je upriličena u Hramu Hrista Spasitelja, uz prisustvo brojnih zvanica iz javnog, kulturnog i političkog života Moskve.
Vulinu je priznanje dodeljeno kao izraz poštovanja za doprinos jačanju i unapređenju strateškog partnerstva između Srbije i Ruske Federacije, kao i drugih zemalja članica BRIKS-a.
