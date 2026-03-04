Slušaj vest

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović odgovorio je poslaniku Borku Stefanoviću koji je, preko društvene mreže Iks, kritikovao predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Stefanović je, naime, napisao na Iksu da se predsednik Aleksandar Vučić, koji je juče obišao Nacionalni dispečerski centar Elektromreža Srbije, ukazao kao ptica zloslutnica i govorio o tome kako se nismo dovoljno naoružali na vreme i kako je on govorio, ali ga njegovi nisu slušali oko nabavke granata i municije.

"Užasno je i veoma opasno što je suveren naše zemlje čovek koji očigledno više nema kontrolu nad sponom između misli i jezika i koji ne može da prihvati da se on ne pita oko rata na Bliskom istoku, kao ni oko bilo čega drugog na međunarodnoj sceni jer, eto, nije surovi svet prepoznao Bizmarka iz Centralne otadžbinske uprave u Zemunu", naveo je Stefanović.

Na to je reagovao ministar Starović, takođe na mreži Iks i naglasio da je moguće i to da u teatru apsurda srpske opozicije, opremanje armije kritikuju vedete bivšeg režima.

"Eto dočekali smo da eks-Borislav napada predsednika Vučića zbog nabavke municije. U teatru apsurda srpske opozicije moguće je i to da opremanje armije kritikuju vedete bivšeg režima koji je vojsku devastirao i degradirao na nivo lovačke družine. Borkova pisanija su zapravo najbolja potvrda one Bizmarkove sentence po kojoj se najviše laže posle lova, tokom rata ili pred izbore", napisao je Starović.

