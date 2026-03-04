Slušaj vest

Tužioci koji su u svojstvu svedoka ispitani u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (JTOK) povodom tvrdnji o uticajima na glasanje na tužilačkim izborima posvedočili su da je jedini pritisak na njih vršila vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac tražeći im da se glasa za njene kandidate, saznaje nezvanično Kurir!

- Ovim je definitivno osujećen pokušaj Dolovac i šefa JTOK Mladena Nenadića da izmeste izborni proces za nove članove Visokog saveta tužilaštva (VST) iz zakonske procedure. Naime, nakon što je na sednici VST u petak, na kojoj se odlučivalo o prigovorima na izborni proces, Dolovac iznela neproverene tvrdnje da je na tužioce BIA vršila uticaj kako da glasaju, Nenadić već u ponedeljak počeo da vrši pritisak i pozvao tužioce iz kragujevačke apelacije i da ih preslišava o navodnim pritiscima iz BIA, a zaprao da ih pita zbog čega tužioci nisu više glasova dali kandidatima za VST Borisu Majlatu i Jovani Komnenović koje je favorizovala vrhovna tužiteljka, a koji su izgubili izbore - navodi sagovornik iz pravosuđa.

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal Foto: Petar Aleksić

Prva na spisku za ispitivanje, prema nezvaničnim informacijama, juče je bila donedavna glavna tužiteljka Apelacionog javnog tužilaštva u Kragujevcu koja je u petak otišla u penziju, Miljana Dončić, a danas su ispitani i ostali glavni tužioci sa područja kragujevačke apelacije.

Kako otkriva dobro obavešteni izvor, sve što su glavni tužioci imali da kažu u JTOK jeste da je jedini pritisak pre i posle izbora za VST vršila Zagorka Dolovac.

Pritisak je, prema svedočenjima, navodno pre izbora vršila Dolovac tako što je tražila da se glasa za njene favorizovane kandidate Majlata i Komnenović, a posle izbora - da se nađu tužioci koji će (pot)pisati prigovore.

- Prigovore je, kako je moglo da se čuje ona pripremila, ali su se prigovarači toliko izbrukali da čak ni VST u kom polovinu čine njeni bliski saradnice, nije mogao o njima da donese odluku - dodaje sagovornik.

Zakonskom pretpostavkom usled nedonošenja odluke VST , prigovori se smatraju usvojenim, pa će konačnu odluku o izborima narednih dana doneti Ustavni sud, pošto odluči o podnetim žalbama tri javna tužioca koji su pobedili na tužilačkim izborima.